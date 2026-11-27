Ayuso, 48 años: "Me levanto a las 6.00 y mi comida favorita son los huevos fritos con patatas y el salmorejo. Yo no tiro de tupper pero tampoco cocino"

El ritmo frenético de la política madrileña obliga a Isabel Díaz Ayuso a exprimir cada minuto del día.

A sus 48 años, la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene una rutina matinal muy estricta que arranca antes de que salga el sol.

Lejos de las dietas imposibles o las recetas elaboradas, su alimentación diaria se basa en la practicidad, el deporte a primera hora y los sabores clásicos de la gastronomía española.

La jornada de Ayuso comienza muy temprano y con un ritual que rara vez cambia. Según ha explicado en distintas entrevistas, aprovecha las primeras horas de la madrugada para rendir al máximo antes de afrontar su agenda oficial.

"Me levanto a las seis de la mañana, me tomo un café y un zumo, me peso en la báscula y a la ducha", ha detallado sobre sus primeros pasos del día.

Tras ese desayuno ligero, a las ocho suele acudir al gimnasio para entrenar con máquinas, pesas y cardio.

Sin embargo, cuando el calendario le da un respiro, tiene muy claro cómo le gusta empezar la mañana.

La rutina de Ayuso

"El desayuno perfecto es el que tienes tiempo, hay dulce y salado, un buen café con un zumo y la prensa al lado", ha confesado.

A la hora de comer, la presidenta reconoce abiertamente que los fogones no son su fuerte.

Durante su charla con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, dejó una de sus confesiones más comentadas sobre cómo resuelve el menú diario.

"Yo no tiro de tupper pero tampoco cocino. Hay una opción intermedia que es el bar de abajo", aseguró con naturalidad, llegando a definir este establecimiento cercano como su "segunda casa".

Por la noche, en cambio, si suele cenar en casa y apuesta por platos rápidos pero equilibrados.

"Para cenar hago muchísimas tortillas y cosas así porque intento meterle proteínas, ensaladas y cosas mortales que no se deben", admitió.

Más allá de su rutina semanal, Ayuso se declara una apasionada de la comida tradicional. Aunque asegura que la alta cocina le encanta y no la desprecia, sus platos predilectos son mucho más sencillos y populares.

En el pódcast de Vicky Martín Berrocal, la dirigente madrileña no dudó en señalar sus favoritos: "Me gusta el salmorejo y los huevos fritos con patatas. Una buena caña fresquita es imbatible".

Ayuso EFE

Más allá de la gastronomía, Ayuso guarda detalles personales muy curiosos. De su infancia recuerda tardes viendo cine mudo en casa de su abuelo y sacando canciones de oído al piano junto a su abuela.

Además, es una gran amante de los animales (tiene un labrador chocolate llamado Bolbo) y confiesa una manía nocturna muy ligada a su profesión, suele acostarse sobre la medianoche, justo cuando salen las portadas de los principales periódicos.