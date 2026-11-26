Roberto Leal, 55 años: "Mi día favorito es el de Navidad, cenamos una carne que hace mi madre o lubina de mi suegra"

Se acerca el momento de disfrutar de esas mesas navideñas repletas de mariscos, asados y elaboraciones especiales que no suelen formar parte de nuestro día a día.

Desde mediados de noviembre, las ciudades comienzan a engalanarse con sus mejores luces y decoraciones, dando la bienvenida a una de las épocas más especiales del año.

La Navidad es sinónimo de alegría, ilusión, regalos y amor.

Son días en los que la familia se convierte en el mejor refugio y en el lugar al que siempre apetece volver. Además, estas celebraciones nos invitan a recuperar recetas tradicionales y sabores que forman parte de nuestra historia.

Aunque cada hogar cuenta con sus propias preferencias y costumbres, hay algunos elementos que se mantienen prácticamente intactos en todos los hogares: los dulces típicos y las bebidas con las que brindar.

El menú puede cambiar de una región a otra, pero el espíritu de celebrar permanece.

Una mesa de Navidad. -

Para Roberto Leal, la Navidad cobra especial importancia desde su infancia. En una entrevista para Antena 3 el presentador recuerda cómo eran esas reuniones familiares, en las que no había suficientes asientos por todos los que eran en esa reunión.

"La Navidad antes la pasaba en Alcalá de Guadaira, en mi pueblo, y éramos entre 40-50 personas y siempre lo hemos celebrado en casa de mi abuela y luego en el sótano de la casa de mi madre. No cabíamos bien, uno sentado en la esquina... Lo importante era estar todos juntos".

Ahora, sigue viviendo estas fechas con la misma ilusión. La tradición navideña más peculiar dentro de sus allegados es "equivocarme con las uvas, no lo buscamos, pero todos los años pasa. Acabamos comiéndonos las uvas antes o después que nadie. Nunca nos las comemos a la vez".

Pese a esta anécdota del Año Nuevo, confiesa que el día que más disfruta es la Navidad. El 25 por la mañana contempla en sus propios ojos el verdadero significado de estas fiestas navideñas.

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Atresmedia

"El día de Navidad es mi día favorito ahora por mis niños. Ha pasado Papá Noel por la noche y con la ilusión que se levantan pues lo vivimos a tope", admite.

Con ello, uno de los momentos favoritos del presentador de Pasapalabra también sucede alrededor de la mesa, compartiendo alguno de los platos que más gustan a la familia.

Una familia en la cena de Navidad. iStock

"Por tradición no puede faltar una buena carne, me da igual cual sea, que lo suele preparar mi madre o mi suegra, o pescado, que mi suegra hace una lubina increíble al horno".

Además, detalla que en el centro de la mesa tampoco puede faltar el marisco. "Después siempre algo de mariscos, gambas... Son días que se come demasiado", opina.

El momento ideal para comprar crustáceos y así asegurarnos el mejor precio y disponibilidad es a finales de noviembre. Sin ningún problema podemos congelar las cigalas, gambas, almejas o langostinos en nuestro arcón.

Con todo esto, Roberto Leal sigue creando momentos y recuerdos que permanecerán en la memoria de sus hijos por mucho tiempo más.