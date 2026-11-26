Gabriel Rufián, sobre la vivienda en España: "Es falso y es mentira que la okupación sea un problema. Es un bulo de la ultraderecha"

La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los asuntos más discutidos de la política española.

Mientras algunos partidos reclaman endurecer las medidas contra quienes acceden a inmuebles sin autorización, otros consideran que el problema está sobredimensionado y que la verdadera emergencia se encuentra en las dificultades para acceder a una vivienda.

Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre esta cuestión.

El político catalán considera que determinadas formaciones utilizan el miedo a perder una propiedad como argumento electoral, mientras quedan en segundo plano otros problemas relacionados con el mercado inmobiliario.

Durante una intervención en el Congreso de los Diputados, celebrada el 25 de abril de 2023, Rufián aseguró: "Es mentira que la okupación sea un problema en este país".

También calificó el discurso de Vox sobre esta cuestión como un bulo de la ultraderecha y acusó a sus representantes de aprovecharse del miedo de los ciudadanos.

Sobre la ocupación

La intervención tuvo lugar durante un debate parlamentario sobre vivienda en el que diferentes partidos expusieron sus posiciones respecto a la ocupación ilegal de inmuebles.

Rufián cuestionó especialmente que se presentara este fenómeno como uno de los principales problemas de España. Para defender su postura, recordó que en el país existían más de tres millones de viviendas vacías.

Aquella cifra encuentra respaldo en las estadísticas oficiales. Según el Censo de Población y Viviendas de 2021, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España tenía 3.837.328 viviendas vacías, equivalentes al 14,4 % del parque residencial.

No obstante, este dato no significa que todos esos inmuebles estuvieran disponibles para su ocupación o que pudieran incorporarse inmediatamente al mercado. Su distribución geográfica, estado de conservación y situación jurídica son factores relevantes.

Durante su discurso, el diputado también criticó las afirmaciones sobre supuestas facilidades legales para ocupar viviendas y terminó recurriendo a una referencia histórica sobre la exhumación de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos.

Qué dicen los datos oficiales

Las estadísticas permiten contextualizar las declaraciones de Rufián, aunque no respaldan la afirmación literal de que la ocupación ilegal no constituya ningún problema.

Según los datos del Ministerio del Interior recogidos por la Agencia EFE, en 2025 se registraron 14.875 hechos relacionados con allanamientos y usurpaciones de inmuebles, frente a los 16.426 contabilizados en 2024.

Esto representa una reducción del 9,4 % en un año. Cataluña concentró 5.913 casos, aproximadamente cuatro de cada diez del conjunto nacional.

También es importante distinguir jurídicamente dos situaciones. El artículo 202 del Código Penal castiga el allanamiento de morada, mientras que el artículo 245 regula la usurpación de inmuebles que no constituyen morada de otra persona.

Ambas conductas son delitos, pero protegen bienes jurídicos diferentes y pueden dar lugar a procedimientos distintos. Tampoco deben confundirse con los conflictos derivados del impago de alquileres.

Por otra parte, el Banco de España ha advertido de que existe un importante desequilibrio entre la creación de hogares y la construcción de viviendas. Su Informe Anual de 2024 estimó un déficit acumulado de entre 400.000 y 450.000 viviendas durante el periodo 2022-2024.

Las cifras muestran, por tanto, dos realidades distintas: la ocupación ilegal existe y afecta a propietarios, mientras que las dificultades estructurales para acceder a una vivienda responden a un problema mucho más amplio de oferta, demanda y precios.