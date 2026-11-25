Elena Furiase, 38 años: "En Navidad no puede faltar sopa de picadillo y pavo al horno en honor a mi abuela Lola Flores"

Cuenta atrás para que lleguen esas mesas navideñas llenas de mariscos, asados elaborados y comidas que normalmente no degusta nuestro paladar. Desde mediados de noviembre cada ciudad se viste con sus mejores galas (y luces), como dicta la tradición.

En estas fechas cada rincón se inunda de felicidad, regalos, generosidad y amor en las que la familia se convierte en un gran refugio donde regresar. También son días en los que los platos tradicionales vuelven a ocupar el centro de la mesa.

Pese a que cada hogar tiene sus propias preferencias, lo que nunca puede faltar son los dulces y las bebidas para brindar, aunque el menú varíe según la zona o costumbres.

Cena de navidad Gtres

Para Elena Furiase, la Navidad cobra especial importancia desde que era muy pequeña y lo vivía con toda su familia. Esa ilusión no ha decaído a medida que ha crecido, porque lo sigue viviendo con la misma ilusión por sus hijos.

"Ya vienen las Navidades, es una época que a mí la verdad es que me gusta mucho, desde pequeña, no lo puedo negar y hoy tenía a mi chiquitita ahí en casa; el mayor tenía otros planes, y bueno, y me la he traído", declaró a los micrófonos de Gtres en el estreno de la película Hechizo: Bienvenidos a Hexe.

Para ella, como para muchas familias, la Navidad es una fecha para juntarse con toda la familia.

"La verdad es que lo disfruto mucho. Yo soy muy familiar, me gusta mucho unirme, juntarme; son fechas como muy señaladas, no sé, a mí la verdad es que lo que se respira, ¿no? Sí que me gusta mucho".

Elena Furiase Gtres

También para mantener o recuperar tradiciones que aprendimos de nuestros abuelos o padres. En concreto, en la casa de los Flores se sigue disfrutando de unos platos gastronómicos que se alejan del marisco o de elaboraciones complicadas.

Lola Flores impuso un menú que hoy en día sigue siendo el protagonista. "Ella fue la que empezó esto. Todas las Nochebuenas cenamos la sopa de picadillo y el pavo al horno. Esto lleva así toda la vida".

Una persona saca un pavo del horno. iStock

Una tradición que muestra que no hacen falta grandes lujos o comida que en otra época del año no podemos disfrutar, sino que la clave está en degustar algo sencillo acompañado de tus seres queridos.

Furiase es mucho de celebrar Nochebuena, pero no tanto Navidad. Ha sido en los últimos años cuando se ha animado más a estar presente en estas fechas.

Elena Furiase en 'El Hormiguero' Atresmedia

"Somos muy navideños. Para nosotros, sobre todo, Nochebuena es sagrado. Navidad, ya he dicho hace mucho tiempo que yo no la celebraba y la empecé a celebrar desde que tengo a mi familia política y me he enganchado casi más al 25 que al 24".

En todas estas celebraciones la actriz no olvida a los que ya no están. "Recuerdo a los seres queridos, a los que no están", afirmó a los micrófonos.

Como hace Furiase con sus más allegados, son días en los que se recuperan recetas familiares, se desempolvan los recetarios de siempre y se preparan platos que, por su elaboración o por el precio de sus ingredientes, no suelen formar parte del menú cotidiano.