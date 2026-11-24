Zapatero, 66 años, sobre su infancia: "De niño era gordito y en Educación Física los profesores me daban duro"

Mucho antes de convertirse en presidente del Gobierno entre los años 2004 y 2011, José Luis Rodríguez Zapatero fue un niño tímido y observador que creció muy apegado a su familia.

Nació en Valladolid, aunque solo circunstancialmente. Su madre decidió trasladarse a esta ciudad porque su abuelo era un reconocido pediatra y quiso atender personalmente el parto. Sin embargo, a los días regresaron a León, lugar donde creció.

El segundo hijo del matrimonio, su infancia estuvo marcada por su abuelo paterno, un capitán republicano fusilado al inicio de la Guerra Civil. Esta significación política hizo que su familia fuera muy reconocida en la zona.

Zapatero -

"Éramos una familia distinta en aquella ciudad (León). Rara, si quieres, pero muy respetada. Con una significación política muy clara, muy contundente, todo el mundo sabía cómo pensaba mi padre", declaró en una entrevista para Público en el año 2007.

Pese a esto, el ambiente en el que vivía era muy afable y bueno para su desarrollo. Su madre era ama de casa y su padre fue un destacado abogado, "el referente de la honestidad para mi hermano y para mí".

De su progenitora recuerda lo siguiente: "No era alegre de carácter, era castellana seca, muy clara. Pero creo que la parte más íntima de su cariño la volcó en mí, probablemente por ser el segundo, el pequeño de la casa".

Aunque tuviera un carácter más duro, afirma que nunca respiró un mal ambiente ni recibió una regañina por parte de sus padres.

Zapatero. Silvia P. Cabeza.

"No recuerdo haber recibido una bofetada de mis padres. Ni un suspenso en mi trayectoria académica. Siempre he tenido un marco agradable, positivo. Esto te va condicionando. Desde pequeño respiré un amor intenso, profundo de mi madre".

En el colegio tampoco guarda malos recuerdos. "No tengo malos recuerdos del colegio. A veces lo he pensado, he recapitulado. A ver, malos recuerdos del colegio...", rememora.

Eso sí, en concreto le viene a la mente dos profesores que en su día no se lo hicieron pasar muy bien. "Yo de niño era gordito y cuando teníamos clases de Educación Física entonces los profesores Ricardo de Dios y Estrada me daban duro".

A pesar de esto, durante su infancia y adolescencia disfrutaba especialmente del deporte y de las actividades al aire libre. El baloncesto y el fútbol formaban parte de su entretenimiento, también la pesca.

José Luis Rodríguez Zapatero. Silvia P. Cabeza.

No obstante, la política también formó parte de su crecimiento. En 1979, nada más cumplir la mayoría de edad, se afilió al PSOE.

Con todo esto, Zapatero inició un camino que lo llevaría desde su León natal hasta convertirse, décadas después, en presidente del Gobierno de España.