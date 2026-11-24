Xavier García Albiol, 58 años: "Soy el único hijo de un matrimonio de clase media. Mi padre era funcionario y mi madre autónoma"

La infancia de un político no siempre transcurre rodeada de debates ideológicos o grandes acontecimientos. En ocasiones, las primeras inquietudes aparecen en situaciones tan cotidianas como querer jugar con los amigos y no disponer de un lugar adecuado.

Xavier García Albiol, de 58 años, recuerda precisamente una experiencia de este tipo cuando habla de sus primeros años en Badalona.

El actual alcalde de la ciudad catalana creció en el barrio de La Morera, en el seno de una familia trabajadora. Su padre había llegado desde Almería en busca de oportunidades laborales, mientras que su madre era natural de Badalona.

Ambos desempeñaban profesiones alejadas de la primera línea política y se esforzaron por sacar adelante a su único hijo.

En una entrevista publicada por Testimonios para la Historia en mayo de 2016, Albiol explicó: "Soy el único hijo de un matrimonio de clase media de Badalona. Mi padre era funcionario del Ayuntamiento de la ciudad y mi madre, trabajadora autónoma".

También recordó que recibió una educación semejante a la de otros niños de su entorno, aunque desde pequeño mostró interés por los problemas de su barrio.

La infancia en Badalona

La historia familiar del político comenzó mucho antes de su llegada al Ayuntamiento. Su padre, Pedro García Sánchez, nació en Vélez-Blanco, Almería, y emigró a Cataluña en 1960 junto a sus padres y sus cuatro hermanas.

Según publicó EL ESPAÑOL en diciembre de 2017, trabajó como camionero de Campsa y conoció en Badalona a la madre del futuro alcalde, una peluquera catalana. Posteriormente, pasó a trabajar como funcionario municipal.

Albiol estudió en el Colegio Badalonés, donde comenzó a desarrollar su afición por el deporte. Sin embargo, uno de los recuerdos que más destaca de su infancia está relacionado con una petición que realizó cuando tenía solamente 11 años.

En aquella época, su barrio carecía de instalaciones adecuadas para jugar a la pelota. Por ello, decidió escribir una carta al entonces alcalde de Badalona, Màrius Díaz, para solicitar un espacio donde practicar deporte junto a sus amigos.

La petición apareció en la sección de cartas al director de la Revista de Badalona. Años después, Albiol reconoció que aquella experiencia contribuyó a despertar su interés por los asuntos municipales.

Del baloncesto a alcalde

El deporte también tuvo una importancia fundamental durante su adolescencia. Gracias a su altura, que supera los dos metros, comenzó a destacar en el baloncesto y llegó a formar parte de las categorías inferiores del Joventut de Badalona.

En la entrevista de 2016 explicó que ingresó en el equipo juvenil a los 15 años y permaneció cuatro temporadas. Entrenaba cinco días a la semana, con dos sesiones diarias, una disciplina que condicionaba sus horarios escolares y su tiempo libre.

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, en una entrevista con Metrópoli SIMÓN SÁNCHEZ

Su dedicación fue tan intensa que llegó a estar cerca del primer equipo, según recordó Libertad Digital en mayo de 2016.

Después de abandonar el baloncesto, comenzó a trabajar en el departamento logístico de una empresa privada. Más adelante decidió incorporarse a la política municipal, donde obtuvo su primera acta de concejal en 1991.

En 2011 alcanzó por primera vez la alcaldía de Badalona, cargo que volvió a desempeñar entre 2020 y 2021 y que recuperó tras las elecciones municipales de 2023, cuando consiguió la mayoría absoluta.

Para Albiol, su relación con la ciudad continúa estando vinculada a aquellos recuerdos de juventud. Desde la profesión de sus padres hasta su experiencia en el baloncesto, considera que las circunstancias de su infancia influyeron en su posterior trayectoria profesional.