Verdeliss, madre de 8 hijos a sus 41 años: "Yo no veo ayudas. La única ayuda que nosotros hemos visto es la del transporte"

Tener una familia numerosa supone un importante reto económico y organizativo para cualquier hogar.

La alimentación, el transporte, la educación y los gastos cotidianos se multiplican cuando hay varios niños en casa. Una realidad sobre la que Verdeliss, cuyo nombre real es Estefanía Unzu, ha hablado en distintas ocasiones y que abordó en una entrevista para el programa ¡Qué me estás contando!, de ETB.

La influencer navarra, que actualmente es madre de ocho hijos, puso entonces sobre la mesa una cuestión que sigue generando debate: las ayudas económicas que reciben las familias numerosas en España.

Verdeliss. Redes sociales. Instagram

Su testimonio fue especialmente claro al explicar qué prestaciones había percibido su familia hasta ese momento.

"Yo no veo ayudas. La única ayuda que nosotros hemos visto a lo largo de toda nuestra historia, desde que tuvimos el tercer hijo, es la del transporte", aseguró.

La entrevista se realizó en 2017, cuando Verdeliss tenía seis hijos. En aquella conversación explicó que las ayudas que conocía estaban condicionadas por un baremo económico que tenía en cuenta los ingresos de la unidad familiar.

Por este motivo, no todas las familias numerosas podían acceder a las mismas prestaciones, independientemente del número de hijos que tuvieran.

La creadora de contenido también habló entonces de los posibles beneficios que podrían llegar cuando sus hijos fueran mayores y entraran a la universidad. En aquella entrevista mencionó los descuentos en las matrículas universitarias, que, según explicaba, podían situarse entre el 20% y el 50%.

Una cuestión que entonces veía todavía lejana, pero que hoy ya forma parte de su realidad familiar, puesto que Aimar, su hijo mayor, ya ha entrado en la etapa universitaria.

Más allá de las ayudas económicas, Verdeliss también explicó algunas de las dificultades que implica gestionar una familia tan numerosa.

Para ella, uno de los principales retos no era únicamente atender las necesidades de sus hijos, sino aprender a organizar los tiempos y conseguir que todas las actividades del día encajaran.

Verdeliss Redes sociales.

"El día a día es un continuo trasiego, idas, venidas, la casa… Lo más complicado es aprender a gestionar los tiempos", explicó durante aquella intervención televisiva.

Su fórmula pasaba por dividir las jornadas en diferentes bloques. Las mañanas estaban reservadas para las tareas domésticas, la limpieza y el orden de la casa, mientras que las tardes se centraban en las obligaciones de los niños: el colegio, las cenas y las actividades extraescolares.

La influencer ha explicado en otras ocasiones que en su casa realizan una compra grande una vez por semana y completan después la despensa con productos frescos, como carne, pescado, fruta y verdura.

Además, sus hijos participan en las tareas domésticas y colaboran en el funcionamiento de la casa.