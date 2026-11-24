Susanna Griso, 57 años: "No soy muy cocinillas, en Nochebuena ceno foie y salmón y en Navidad reservo el menú grande"

Cuenta atrás para que lleguen esas mesas navideñas llenas de mariscos, asados elaborados y platos que normalmente no degusta nuestro paladar. Desde mediados de noviembre cada ciudad se viste con sus mejores galas (y luces) como dicta la tradición.

En estas fechas cada rincón se viste de felicidad, regalos, generosidad y amor en las que la familia se convierte en un gran refugio donde regresar. También son días en los que los platos tradicionales vuelven a ocupar el centro de la mesa.

Pese a que cada hogar tiene sus propias preferencias, lo que nunca puede faltar son los dulces y las bebidas para brindar, aunque la comida varíe según la zona o costumbres.

Cena de Navidad. -

Susanna Griso tiene claro que la cena de Nochebuena está para disfrutar sin demasiadas complicaciones en la cocina. Lejos de comenzar a cocinar el día de antes o de comprar platos preparados, la presentadora opta por tomar un camino mucho más fácil.

Y es normal, Griso asegura que no se defiende bien en la cocina, pero eso no le impide llenar la mesa de amor y el estómago de delicias como puede ser el foie.

"Como no soy muy cocinillas, en Nochebuena suelo preparar una cena fría en la que hay fiambres, foie o salmón...", explicó en Espejo Público.

Sin embargo, cuando llega el 25 de diciembre, la comunicadora se reúne con toda su familia y elabora un gran festín. "Reservo el menú grande para el día de Navidad. Ese día paso la jornada en familia desde por la mañana preparando la cena", confiesa.

Susanna Griso. Gtres

En su familia se reúnen tantos que han tenido que "alquilar una masía porque nadie tiene un salón donde entren los Griso. En total somos unos 45".

Como ocurre en tantas familias españolas, el 25 de diciembre se convierte en una ocasión perfecta para reunirse alrededor de una mesa repleta de propuestas tradicionales.

Los asados, los pescados al horno, los mariscos y los acompañamientos especiales suelen ser algunos de los grandes protagonistas de estas celebraciones.

Y es que la Navidad también se disfruta a través del paladar. Son días en los que se recuperan recetas familiares, se desempolvan los recetarios de siempre y se preparan platos que, por su elaboración o por el precio de sus ingredientes, no suelen formar parte del menú cotidiano.

En el caso de Susanna Griso, la estrategia que sigue es la de una mujer sin complicaciones, que opta por disfrutar de esa fecha sin agobios y disfrutando de la familia, que en estas fechas es lo importante.