Juan y Medio, 63 años: "Hago 15 kilómetros a diario y monto en bici por la mañana. Tomo una cerveza y una copa de vino en la cena"

Juan José Bautista, conocido por todos como Juan y Medio, lleva décadas colándose en los hogares de millones de españoles.

Nacido en Almería y afincado en Sevilla, el comunicador ha pasado de trabajar junto a artistas como Luz Casal o Hombres G a convertirse en uno de los rostros más queridos y reconocibles de la televisión.

Desde 2009 conduce La tarde, aquí y ahora en Canal Sur, un formato que le valió, entre otros reconocimientos, la Medalla de Andalucía en 2024.

Sus hábitos diarios

A sus 63 años, el autoproclamado "soltero de oro" suele mantener su vida privada en un segundo plano, lo que despierta una enorme curiosidad sobre cómo es su rutina cuando se apagan los focos.

En una entrevista concedida a La Vanguardia, el presentador andaluz desveló cómo logra mantener su energía intacta con el paso de los años.

"No he tomado drogas en mi vida, pero ni probarlas. No he querido saber nunca nada. Además, soy muy cobarde.

Yo soy incapaz de tomar una pastilla, ni las que me receta el médico; tengo que estar muy mal", explicaba con sinceridad. Eso sí, no renuncia a pequeños placeres puntuales: "Me puedo tomar una cerveza comiendo y otra cenando, o una copa de vino".

El otro gran pilar de su vitalidad es el ejercicio. Juan y Medio apuesta por una vida activa y recorre 15 kilómetros diarios en bicicleta.

"Sí, me cuido, pero no porque me cuide ahora; es que nunca me he descuidado", aseguraba también en un espacio de TVE.

El presentador de televisión, Juan y Medio, durante su programa antes de atender a EL ESPAÑOL. Carlos Márquez

Pese a llevar una vida sana, el cuerpo del presentador acumula numerosas cicatrices fruto de su carácter. Durante una visita a El Hormiguero, sorprendió a la audiencia con una confesión inesperada: "Tengo 30 huesos rotos; he tenido accidentes de tráfico, de moto, me he caído de caballos".

Precisamente por ese ritmo, asegura sentir un profundo respeto por su físico: "Quiero que mi cuerpo me responda y me funcione, porque siempre que lo he necesitado ha estado ahí, y él solo me pide a cambio que lo cuide. Y lo hago".

El humor como filosofía

Si hay una herramienta que le ha servido a Juan y Medio para sobrellevar tanto los golpes físicos como los baches emocionales, esa es la risa. Para el comunicador, el sentido del humor no es solo su trabajo, sino su forma de entender el mundo.

Y concluía con una máxima muy clara: "Visto en perspectiva, te caben dos opciones: amargarte, hundirte y ser un desgraciado, o partirte de la risa".