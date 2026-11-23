Lola Flores, en 1994: "Franco me dio paz y se lo agradezco en nombre de mis hijos. He vivido muy bien, con él he estado tranquila"

La figura de Francisco Franco continúa despertando opiniones contrapuestas más de medio siglo después de su muerte.

También entre algunos de los artistas que desarrollaron sus carreras durante la dictadura, como Lola Flores, una de las grandes estrellas de la música española, que nunca ocultó que guardaba determinados recuerdos positivos de aquella etapa.

La cantante jerezana, conocida popularmente como La Faraona, alcanzó buena parte de su éxito durante el franquismo.

Su carrera la llevó a recorrer escenarios de España y América, a protagonizar películas y a convertirse en una de las artistas más reconocibles de su generación, aunque también tuvo que desenvolverse en un país marcado por la censura y las restricciones políticas.

En julio de 1994, durante una entrevista concedida a Carmen Rigalt para El Mundo, Flores aseguró: "Franco me dio paz, y se lo agradezco en nombre mío y de mis hijos". La artista defendía así su experiencia personal durante aquellos años, que recordaba como una época de mayor tranquilidad y menor delincuencia.

Sus declaraciones sobre Franco

Aquella conversación tuvo lugar en uno de los momentos más delicados de su vida. La cantante llevaba años luchando contra el cáncer y había protagonizado un conocido proceso judicial por sus problemas con Hacienda.

Durante la entrevista, Flores comparó la España de su juventud con la situación política y social de los años noventa. Criticó los casos de corrupción que ocupaban entonces los titulares y consideró que durante la dictadura existía una mayor seguridad.

Sin embargo, su trayectoria también estuvo vinculada a la vida cultural del franquismo. Según recordó El País en un especial publicado en 2020, la cantante acudía a algunas de las recepciones organizadas por Franco en La Granja y formó parte de una generación de artistas cuya popularidad coincidió con el auge del cine folclórico.

Esto no significa que su experiencia reflejara la situación de toda la sociedad española. Durante la dictadura existieron persecución política, censura y restricciones de derechos fundamentales, hechos documentados y reconocidos en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Las palabras de su abuela

Más de tres décadas después, las declaraciones de Lola Flores volvieron a cobrar actualidad gracias a su nieta, Alba Flores.

En enero de 2026, durante una entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole, la actriz recordó unas imágenes antiguas en las que su abuela afirmaba que había vivido bien durante el franquismo.

Alba explicó que Lola Flores estaba fundamentalmente preocupada por sacar adelante a su familia y que su posición ante la política estaba muy relacionada con sus circunstancias personales.

La actriz también reconoció que le habría gustado que su familia hubiese mostrado una actitud más combativa frente a la dictadura. No obstante, recordó que su abuela tenía numerosas personas a su cargo y que su prioridad era trabajar.

Su padre, Antonio Flores, mantuvo una posición diferente. Según relató Alba, el músico expresó ideas antifascistas en algunas de sus canciones, entre ellas Al caer el sol, mientras que No dudaría se convirtió en una de sus composiciones antibelicistas más conocidas.

Las palabras de Lola Flores muestran así una perspectiva personal sobre una etapa histórica que sigue siendo objeto de estudio y debate. Su agradecimiento hacia Franco formaba parte de sus recuerdos individuales, pero no elimina la realidad documentada de la represión y la falta de libertades durante la dictadura.