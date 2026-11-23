Bono, 75 años, sobre su infancia: "En mi pueblo no había agua en las casas y nos calentábamos con latas de sardinas llenas de ascuas"

Mucho antes de convertirse en ministro de Defensa bajo el gabinete de Zapatero hasta el año 2006 y en uno de los dirigentes más influyentes del PSOE, José Bono fue un niño marcado por un entorno rural.

Nació en Salobre, un pequeño pueblo de la Sierra de Alcaraz en la provincia de Albacete dentro de una familia acomodada dedicada al comercio.

Aquí todos se conocían, los vecinos eran uno más, "como de la familia". Bono recuerda a todos por sus nombres, apodos, oficio "o cualquier otra peculiaridad o anécdota que les diferenciase".

Pedro Sánchez y José Bono, este martes en un acto de campaña en Albacete. Europa Press

Así como la forma en la que pasó su infancia, sin comodidades modernas. Antes el mayor juguete estaba en la imaginación, como era habitual en los pueblos españoles de los años cincuenta y sesenta.

"Recuerdo mi calle mucho más grande de lo que realmente es, mayor y hermosa. No estaba asfaltada. Jugábamos a las canicas, a las chapas... podíamos hacer el gua o lanzar el zompo sin dañar el pavimento", se acuerda el expolítico en una entrevista para La Cerca.

El municipio únicamente contaba con 600 habitantes, donde la vida social transcurría en la calle, en la plaza y en las inmediaciones del río Salobre.

Para Bono, el río que cruza el casco urbano ha significado durante toda su vida "protección" y "cobijo". "El ruido del río que lo cruza me transporta a mi infancia, porque desde pequeño me acostumbré a dormir escuchándolo", expresó en el medio.

El expresidente regional y exministro de Defensa, José Bono, en una imagen de archivo. E. E. CLM

Fue justo en ese arroyo donde empezó a jugar de niño. En ese río "cogía renacuajos e hice balsas para bañarme con mis amigos hasta que ya tuve edad bastante y me dejaron ir a la balsa del Estrecho".

El agua también forma parte de otro recuerdo vinculado a sus raíces. Bono ha recordado en numerosas ocasiones que nació y creció en una casa que no disponía de agua caliente ni de luz eléctrica.

"En mi pueblo se tenía que ir a la fuente a por el agua, no había grifos ni duchas ni baños en las casas", reveló.

En cuanto a su desarrollo escolar, sus estudios primarios los cursó en distintos colegios regentados por jesuitas en su pueblo natal y el bachillerato en un internado de Alicante.

La escuela rural en España

De su época en la escuela revive perfectamente cómo era cada aula. En la España rural de la posguerra las escuelas unitarias carecían de servicios básicos y los inviernos en la sierra de Alcaraz obligaban a improvisar situaciones domésticas para combatir el frío en las aulas.

Bono describe que era habitual que cada alumno llevara desde su casa una lata metálica con brasas o ascuas de la lumbre para mantener calientes las manos y pies durante la jornada escolar.

"La escuela era modesta, pobre y bastante fría. Cada niño tenía que llevar una lata de sardinas llena de ascuas para calentarse".

El expresidente del Congreso de los Diputados José Bono. J.P. Gandul EFE

Aquella imagen de las latas humeantes sobre los pupitres no solo resume la dureza de los inviernos en la sierra albaceteña, sino también el punto de partida de toda su trayectoria.

La precariedad de aquellas aulas sin calefacción, en un pueblo donde aún no había llegado ni el agua corriente ni la luz eléctrica, dejó una huella profunda en el joven Bono; una memoria de escasez que décadas después marcaría su carácter.