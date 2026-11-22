Ramón Arcusa, 89 años: "Franco hizo también muchas cosas buenas de las que no se habla. Había una seguridad que no podríamos ni soñar ahora"

La España de hace medio siglo sigue despertando recuerdos muy diferentes entre quienes vivieron aquella época. Algunos evocan las dificultades económicas, la represión y la ausencia de libertades, mientras que otros recuerdan determinados aspectos de su vida cotidiana con nostalgia.

Entre estos últimos se encuentra Ramón Arcusa, de 89 años, uno de los integrantes del histórico Dúo Dinámico.

El cantante y compositor barcelonés, que alcanzó la fama junto a Manolo de la Calva, desarrolló buena parte de su trayectoria profesional durante la dictadura de Francisco Franco.

Aquellos años estuvieron marcados por la transformación de la sociedad española, pero también por las restricciones políticas y culturales impuestas por el régimen.

En una entrevista concedida a El Mundo en noviembre de 2020, Arcusa ofreció su particular visión de aquella etapa y aseguró que "Franco hizo también muchas cosas buenas de las que no se habla".

El artista también recordó la sensación de seguridad que experimentaba durante su juventud, cuando, según relató, era habitual dejar las llaves de las habitaciones de hotel en la puerta sin preocuparse por posibles robos.

La vida durante el franquismo

Las declaraciones del músico surgieron al reflexionar sobre las diferencias entre la España de su juventud y la sociedad actual.

Arcusa explicó que, en determinados pueblos y establecimientos, existía una confianza entre vecinos que hoy considera difícil de encontrar. A su juicio, aquella tranquilidad era uno de los aspectos positivos de la época.

Sin embargo, el cantante también reconoció los asesinatos y la violencia asociados a la dictadura. En aquella conversación insistió en que nunca había mantenido una vinculación personal con Franco ni había pertenecido al régimen.

Sus palabras provocaron numerosas reacciones. Diferentes medios recuperaron sus afirmaciones y cuestionaron que esa percepción individual de seguridad pudiera extrapolarse al conjunto de una sociedad sometida a restricciones políticas.

La seguridad cotidiana que recuerda Arcusa debe distinguirse de las condiciones generales de libertad de aquella época. Durante el franquismo existieron mecanismos de vigilancia, censura y persecución de la oposición política.

Un trabajo académico recogido por el Anuario de Historia del Derecho Español analiza precisamente cómo las autoridades emplearon instrumentos jurídicos y policiales para mantener el orden público y ejercer la represión.

La polémica

En una entrevista publicada por Vozpópuli en 2022, el propio Arcusa recordó las críticas que había recibido por sus declaraciones sobre Franco.

El cantante sostuvo que reconocer determinados aspectos positivos de una etapa histórica no significaba respaldar una dictadura. También admitió que durante los últimos años del franquismo buena parte de la población española vivía con importantes dificultades económicas.

Para explicar su postura, insistió en que nunca había mantenido relación con el régimen franquista y que sus comentarios se referían a recuerdos y experiencias personales.

Esta relación con la dictadura volvió a aparecer en una entrevista publicada por EL ESPAÑOL. En aquella ocasión, recordó que, a comienzos de los años sesenta, el Dúo Dinámico participó en un festival benéfico celebrado en el Teatro Real de Madrid, donde conoció a Carmen Polo, esposa del dictador.

El músico también relató un episodio menos amable de su trayectoria: la censura de una de sus canciones. Según explicó, el régimen prohibió la publicación de su versión del tema Rogar, incluso después de que decidieran grabarla en inglés para evitar problemas con las autoridades.

Esta experiencia evidencia las limitaciones a las que estaban sometidos los artistas durante aquellos años, cuando las letras musicales podían ser examinadas y prohibidas antes de llegar al público.

De esta manera, las declaraciones de Arcusa reflejan una visión personal de la España de su juventud que convive con experiencias documentadas de censura y represión. Un contraste que permite comprender por qué sus palabras sobre Franco siguen generando debate años después de aquella entrevista.