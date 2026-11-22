Nogueras, 46 años: "Trabajé 2 años de carnicera después de cerrar mi empresa y quedarme en paro. Tenía a mis dos hijos pequeños"

A Míriam Nogueras (46 años) los ciudadanos están acostumbrados a verla en los pasillos del Congreso de los Diputados, atril en mano y marcando el paso de las negociaciones políticas.

Sin embargo, mucho antes de convertirse en la implacable portavoz de Junts, su realidad diaria no tenía nada que ver con los despachos, sino con las altas esferas del poder, su realidad diaria no tenía nada que ver con los despachos, sino con los mostradores de los comercios locales.

La propia política ha desvelado recientemente uno de los capítulos más duros y desconocidos de su biografía.

Antes de su aterrizaje en Madrid, Nogueras estuvo vinculada al sector textil como copropietaria de una empresa familiar.

Pero el negocio no resistió, las puertas se cerraron y el fantasma del paro llamó a su puerta.

"Yo he trabajado casi dos años de carnicera. Tenía una empresa, la cerré y me ofrecieron este trabajo y estuve con los dos niños, que eran muy pequeños en esa época", admitió la política en El sentido de la birra.

"Cuando yo cerré mi empresa, que me quedé en el paro, me ofrecieron trabajar en una carnicería en Llinars del Vallès. Entré, lo probé y me pasaron a Aiguafreda y estuve el último año trabajando en la carnicería de Aiguafreda y me encantó, lo pasé genial", añadió también.

Míriam Noguera Sergio R Moreno Gtres

Además, recordó la dureza de aquel oficio y cómo tuvo que reinventarse de un día para otro para salir adelante: "Yo recuerdo que tuve que aprender a cortar la carne, a saber cuál es cada pieza, y es verdad que hay un periodo de aprendizaje y tienes que formarte en lo que tú vas a trabajar".

Esa etapa de estrecheces ha quedado definitivamente atrás. El salto a la primera línea institucional ha transformado por completo la realidad financiera de Nogueras.

Hoy, la dirigente percibe un sueldo nada desdeñable: 139.710 euros brutos anuales por su labor parlamentaria, lo que se traduce en unos ingresos que rozan los 10.000 euros brutos al mes.

Este generoso salario le ha permitido construir un colchón financiero de lo más jugoso. Según su última declaración de bienes entregada en la Cámara Baja, la política catalana atesora 158.189 euros de saldo en sus cuentas corrientes bancarias. Todo ello en liquidez y listo para usar.

El patrimonio de Nogueras

Pero si hay algo que llama verdaderamente la atención de sus finanzas personales no es lo que tiene, sino lo que no debe.

A diferencia de casi todos sus compañeros de escaño, Nogueras vive sin la soga al cuello: no tiene hipotecas, ni préstamos, ni créditos pendientes con ninguna entidad. Su hoja de deudas está completamente a cero. En cuanto al ladrillo, su patrimonio inmobiliario es más bien discreto.

Declara poseer únicamente el 16% de un piso situado en Barcelona y tres plazas de aparcamiento, propiedades que adquirió en su totalidad a través de una herencia.

Tampoco hay rastro de vehículos o embarcaciones a su nombre. Una vida económica saneada y solvente que contrasta frontalmente con aquella joven madre que, no hace tanto tiempo, aprendía a despiezar carne en Llinars del Vallès para dar de comer a su familia.