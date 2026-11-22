Isabel Preysler, 76 años: "En Navidad no puede faltar para cenar pavo, si no quieren eso hay carne y pasta para los niños"

Si hablamos de lujo y elegancia uno de los nombres que seguramente se nos vendría a la cabeza sería el de Isabel Preysler.

Celebridad, empresaria y un referente de la moda hispanofilipina, está considerada como una de las figuras más influyentes de la crónica social y la prensa del corazón en España. Tanto es así que su figura ha sido uno de los grandes iconos de la Navidad año tras año.

Durante años, su imagen marcó el inicio simbólico de las fiestas en este país protagonizando las campañas navideñas de Ferrero Rocher a partir de la década de los 90.

Isabel Preysler y Tamara Falcó, en la inauguración de Vega Members Clib, el club privado de Íñigo Onieva en Madrid. GTRES

Aquellos anuncios se ambientaban en recepciones elegantes, consolidando la imagen de Preysler como la anfitriona perfecta. Y no es para menos, ella puede ser una de las mejores figuras en cuanto a protocolo, algo importante en las cenas navideñas.

En estos eventos se puede pensar que la casa de Preysler es todo lujo en cuanto a decoración, alimentación, regalos y sintonía. Sin embargo, ella misma ha confesado que la realidad es todo lo contrario.

En su hogar las reuniones familiares son el centro de estas celebraciones. No les hace falta poner música ni la televisión, ellos son puro ambiente. "Nosotros en casa no tenemos la televisión en el comedor, cuando nos reunimos hablamos. Tamara habla alto. Si ponemos la tele es más jaleo", reveló en El Hormiguero.

Como la gran mayoría de España, Preysler se reúne con todos sus allegados, donde algunas recetas son imprescindibles. No obstante, los platos principales como sorpresa no son ostras ni productos caros.

Isabel Preysler Cedida

Ellos optan por una comida con variedad. Cuando se reúnen en la casa de su hija Ana Boyer es el padre de su yerno quien cocina.

"Un poquito de todo, se trae pavo, cuando lo hacemos en Madrid lo hace el padre de Fernando, después carne para los que no quieran pavo, también una pasta para los niños", detalla a Pablo Motos.

En su mesa también hay marisco, un producto estrella de las mesas. Algunos de los imprescindibles son las gambas, los langostinos, los carabineros o las cigalas.

Eso sí, cada uno de estos crustáceos siempre plantean la misma pregunta: ¿Cuál es la manera correcta de comerlos? Preysler lo tiene claro, opta por retirar la cabeza y la cola con cubiertos.

A la hora de retirar la cabeza no consiente chuparla. "La cabeza de la gamba no se chupa con sonido", afirma.