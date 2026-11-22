Bertín Osborne (71): "Se llama facha a cualquiera que no sea comunista o socialista progresista. Ignorantes"

Bertín Osborne no suele esquivar las preguntas sobre política ni las críticas que recibe por sus posicionamientos ideológicos.

El cantante y presentador se pronunció abiertamente sobre esta cuestión en una entrevista concedida a El Mundo en agosto de 2022, en la que dejó varias declaraciones contundentes sobre quienes le califican de "facha".

"Se llama facha a cualquier cosa que no sea comunista o socialista progresista. Son unos puñeteros ignorantes", aseguró entonces.

Bertín Osborne @elcapote.

En aquella conversación, el artista defendió que existe una utilización equivocada del término fascismo en el debate público y cargó contra quienes, a su juicio, emplean esta etiqueta sin conocer su significado.

"Me parece una gilip... Primero porque demuestra absoluta ignorancia de lo que es ser facha", comenzó respondiendo cuando le preguntaron qué pensaba al escuchar que le calificaban de esa manera.

Osborne fue todavía más contundente al desarrollar su argumento. "Si hubiera fachas en este país, estaríais corriendo a la frontera de Portugal. Es que no tienen ni puñetera idea", afirmó.

El presentador, además, cuestionó que se utilizara habitualmente la expresión extrema derecha mientras, en su opinión, se prestaba menos atención a la extrema izquierda.

Durante la entrevista, Bertín Osborne también quiso aclarar las especulaciones sobre su cercanía a Vox, partido con el que se le había relacionado en numerosas ocasiones.

El cantante negó pertenecer a la formación de Santiago Abascal, aunque reconoció que había mantenido encuentros con algunos de sus dirigentes y que incluso le habían propuesto incorporarse al partido.

"No porque yo sea de Vox, que tengo amigos ahí desde hace mil años, como Iván, y me quisieron fichar", explicó.

En concreto, recordó una comida con Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y el exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en la que le ofrecieron entrar en la formación. Su respuesta, según relató, fue negativa: "Me ofrecieron entrar en el partido y les dije que no, que yo estaba en otra guerra y ya está".