El refugio de Lolita Flores en Madrid: piso de alquiler de 200 m2 con 3 dormitorios y estilo minimalista, cerca de la Castellana

El vibrante corazón de Madrid, a un paso del icónico Paseo de la Castellana, esconde un rincón de paz que se ha convertido en el santuario de una de las artistas más queridas de nuestro país.

Lolita Flores ha encontrado en esta exclusiva zona de la capital su refugio definitivo, un espacio donde los focos se apagan y la artista deja paso a su faceta más familiar y relajada.

Lejos de maquillar su realidad, la mayor del clan Flores ha demostrado siempre una honestidad arrolladora ante su público.

Viviendo una madurez espléndida sobre las tablas del teatro, la actriz y cantante confesaba recientemente con total naturalidad que reside en este espectacular piso en régimen de alquiler.

Tras tomar la difícil decisión de vender su anterior casa en propiedad para saldar por completo sus cuentas con Hacienda, Lolita abona en la actualidad unos 3.000 mensuales por este nuevo hogar.

Pero este cambio vital, lejos de suponer un paso atrás, le ha regalado una vivienda de ensueño en una de las arterias más codiciadas, seguras y señoriales de Madrid.

Vivir en las inmediaciones de la Castellana le permite disfrutar del trepidante pulso cultural de la ciudad, manteniendo al mismo tiempo esa ansiada privacidad y el confort que exige su día a día.

La casa de Lolita Flores en el Paseo de la Castellana -

Al cruzar el umbral de esta imponente vivienda de 200 metros cuadrados, nos encontramos con una agradable sorpresa estilística.

Alejándose del barroquismo que muchos podrían asociar a sus raíces más folclóricas, Lolita ha apostado firmemente por un exquisito estilo minimalista.

La casa respira frescura gracias a una paleta de colores muy claros, espacios completamente diáfanos y una cuidada selección de mobiliario de líneas puras que potencia al máximo la entrada de luz natural.

El inmueble cuenta con tres amplios dormitorios, una distribución perfecta que se adapta como un guante a las necesidades actuales de la artista.

La actriz y cantante Lolita Flores. GTRES

Esta amplitud resulta clave para que se pueda ejercer cómodamente su papel favorito, el de abuela.

Las estancias ofrecen el espacio ideal para que sus nietos jueguen y llenen de vida cada rincón de este elegante piso madrileño durante sus frecuentes visitas.

Sin embargo, el minimalismo general de la decoración no está reñido con el alma y la memoria familiar.

El gran salón, convertido en el verdadero corazón y punto de encuentro de la casa, alberga los tesoros más valiosos de la cantante.

La vivienda de Lolita

Entre libros, recuerdos de toda una vida y premios, destaca un detalle que acapara todas las miradas y emociona profundamente, una hermosa estatua de su madre, la inolvidable Lola Flores.

Ese rincón tan especial logra que 'La Faraona' siga muy presente en las rutinas de su hija.

En definitiva, este luminoso y amplio piso de alquiler no es solo un simple inmueble céntrico, sino el fiel reflejo de la Lolita actual, una mujer resiliente, práctica y con un gusto impecable, que ha sabido construir en pleno asfalto madrileño un verdadero remanso de paz.