Cristina Pedroche, 38 años: "En Navidad siempre hacemos sopa de marisco y luego ponemos jamón. También pido que me hagan un huevo frito"

Las mesas navideñas suelen llenarse de mariscos, carnes asadas y elaboraciones que muchas familias reservan para las grandes celebraciones. Sin embargo, no todo el mundo necesita un menú sofisticado para disfrutar de estas fechas.

Cristina Pedroche, de 38 años, lleva desde pequeña manteniendo una tradición gastronómica mucho más sencilla: comer huevos fritos con patatas.

La presentadora madrileña, casada con el reconocido cocinero Dabiz Muñoz, ha reconocido en varias ocasiones que, a pesar de su relación con la alta cocina, sigue sintiendo debilidad por los platos que comía durante su infancia.

Entre ellos destaca una cena navideña en la que conviven la sopa de marisco, el jamón y los huevos fritos.

En una entrevista concedida a Europa Press en diciembre de 2015, Pedroche explicó cómo celebraba la Nochebuena en casa de sus padres. "En casa siempre hacemos sopa de marisco y luego ponemos jamón y otras cosas, y tomamos una carne", señaló.

Sin embargo, reconoció que siempre hacía una petición especial: "Pero yo todos los años pido que me hagan un huevo frito".

Los huevos fritos que pide

Aunque el marisco y la carne forman parte del menú familiar, Pedroche siempre ha preferido reservar un hueco para los huevos fritos, uno de los alimentos que más le gustaban desde pequeña.

En aquella entrevista, la presentadora explicó que las celebraciones en casa de sus padres eran sencillas, sin grandes vajillas ni preparativos especialmente elaborados. Lo importante era reunirse, disfrutar de la cena y compartir actividades familiares, como jugar al bingo.

Esta costumbre volvió a aparecer en una entrevista publicada por Tapas Magazine en diciembre de 2021. La madrileña recordó que, cuando era niña, mientras los demás comían marisco o cordero, a ella le preparaban huevos fritos con patatas.

Su relación con la comida cambió cuando conoció a Dabiz Muñoz. Según contó a la revista, el cocinero la animó a probar ingredientes que antes rechazaba, como las ostras, las gambas o el erizo de mar.

Sin embargo, los huevos fritos nunca desaparecieron de sus preferencias. De hecho, EL ESPAÑOL recogió que la presentadora había celebrado el comienzo del año con un plato de patatas fritas coronado por un huevo, que mostró en sus redes sociales.

Desde el punto de vista nutricional, el huevo aporta proteínas de alto valor biológico y nutrientes como la vitamina B12, la colina y el selenio. Su contenido energético depende, entre otros factores, de la cantidad de aceite que absorba durante la fritura.

La sopa de marisco

Más allá de los huevos fritos, la sopa de marisco también forma parte de los recuerdos navideños de Pedroche. Se trata de una preparación tradicional que puede elaborarse con gambas, langostinos, pescado y diferentes verduras.

Estos ingredientes aportan proteínas y minerales como el yodo y el selenio. Sin embargo, su composición nutricional varía considerablemente según los productos utilizados y la cantidad de sal añadida.

Además, el marisco requiere determinadas precauciones durante su manipulación. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda mantener una higiene adecuada, evitar la contaminación cruzada y cocinar correctamente los alimentos de origen animal.

En una entrevista con Trendencias, Pedroche volvió a mencionar la sopa de marisco y el cordero entre los alimentos asociados a sus celebraciones familiares. También recordó con cariño los días de Reyes, cuando compartía el tradicional roscón con sus padres y otros familiares.

Así, pese a estar acostumbrada a algunas de las propuestas gastronómicas más innovadoras gracias a su marido, la presentadora sigue vinculando la Navidad con los sabores de su infancia. Y entre ellos, los huevos fritos con patatas ocupan un lugar especial.