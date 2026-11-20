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El refugio de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Pozuelo: una vivienda de 80 m2, tres habitaciones, dos baños y muebles verdes

Antes de instalarse en el Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez y Begoña Gómez llevaban una vida familiar en Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios más conocidos del noroeste de Madrid.

Allí se encontraba el hogar que compartían con sus dos hijas, una vivienda de dimensiones relativamente reducidas, pero con espacios bien aprovechados y una decoración marcada por los colores claros y algunos detalles originales.

El inmueble, de aproximadamente 80 metros cuadrados, dispone de tres habitaciones, dos baños, cocina independiente y salón.

Está situado en una urbanización con zonas ajardinadas y piscina comunitaria, unas instalaciones que permitían a la familia disfrutar de espacios exteriores sin necesidad de contar con un jardín privado.

Aunque la pareja siempre ha procurado mantener su intimidad, en diciembre de 2014 abrió las puertas de su casa al programa Planeta Calleja, presentado por Jesús Calleja.

Aquella visita permitió conocer algunos rincones del domicilio, desde su cocina con muebles verdes hasta el salón, donde una gran estantería blanca servía para separar ambientes.

Así era su vivienda

Uno de los elementos más llamativos de la casa era su distribución interior. El salón reunía buena parte de la vida familiar y estaba decorado con un sofá esquinero de piel blanca, varios cuadros de estilo contemporáneo y una estantería abierta que permitía dividir visualmente el recibidor del resto de la estancia.

Esta solución ayudaba a mantener la sensación de amplitud sin levantar paredes. La decoración incluía también un espejo de marco plateado, lámparas de mesa y diferentes objetos personales que aportaban un ambiente acogedor.

Sin embargo, la cocina era probablemente la habitación más característica de la vivienda. A diferencia de los tonos neutros del salón, sus muebles verdes introducían un contraste de color, acompañado de electrodomésticos integrados en columna y una pequeña isla para preparar alimentos o realizar comidas informales.

La casa también contaba con varios cuadros y pinturas de estilo abstracto, además de un piano en el salón. Estos detalles pudieron apreciarse durante la visita televisiva, en la que Calleja llegó a pasar la noche durmiendo en el sofá familiar.

La casa que dejaron atrás

La visita de Jesús Calleja también permitió conocer el apego que Begoña Gómez sentía por aquella vivienda. Durante la conversación, reconoció que no le entusiasmaba la posibilidad de tener que abandonar su hogar para instalarse en La Moncloa.

La situación cambió en junio de 2018, cuando Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. La familia se trasladó entonces a la residencia oficial de la Presidencia.

La vivienda de Pozuelo, sin embargo, continuó formando parte de su patrimonio inmobiliario declarado. Según la información de bienes presentada en el Congreso en 2023, Sánchez mantiene el 50% de la propiedad de un inmueble adquirido en 2008, junto con una plaza de aparcamiento.

El domicilio también guarda un lugar destacado en su trayectoria política. Según publicó El País en junio de 2018, Sánchez trabajó desde su casa de Pozuelo en la composición del primer Gobierno que formó tras acceder a la Presidencia.

De esta manera, el piso de 80 metros cuadrados representa una etapa anterior a su llegada a La Moncloa: un hogar familiar con una cocina verde, muebles funcionales y espacios compartidos que, durante años, formó parte de la vida cotidiana de Pedro Sánchez y Begoña Gómez.