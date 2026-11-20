Carmen Lomana, 78 años: "Quiero lo mejor para mi país. Soy española hasta la médula. No me tiréis de la lengua"

La campaña electoral para las elecciones generales está dejando numerosos cruces de declaraciones y posicionamientos políticos.

Este jueves, 19 de noviembre, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron uno de los momentos más esperados de la carrera hacia las urnas: un cara a cara en el que abordaron cuestiones como la economía, la vivienda, la migración, la corrupción y la situación política del país.

Coincidiendo con este contexto político, han resurgido unas declaraciones de Carmen Lomana en las que se pronunciaba sobre los principales partidos políticos españoles.

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La empresaria y colaboradora televisiva habló de política el pasado 4 de octubre, durante una entrevista en el pódcast Ac2ality, junto a Daniela Macarena. Una conversación en la que no esquivó las preguntas sobre sus preferencias ideológicas y en la que dejó claras algunas de sus posiciones respecto al PSOE y Vox.

Lomana apuntó que, aunque actualmente mantiene una postura crítica con el PSOE, en algunas ocasiones había depositado su confianza en ellos. "Da igual si tengo que votar al PSOE como lo he votado a veces porque pensaba que lo estaban haciendo bien, que quería una sociedad quizá menos ñoña o más abierta", explicó.

Carmen Lomana. GTRES.

Sin embargo, su percepción sobre el partido ha cambiado. La colaboradora aseguró que ahora considera que los socialistas muestran actitudes que no comparte y fue especialmente contundente al describirlas: "Me he dado cuenta de que en muchas cosas son más sectarios que nadie, más clasistas que nadie con los que no piensan como ellos".

Pese a estas críticas, quiso puntualizar que su opinión sobre el partido no implica un rechazo hacia todas las personas que lo apoyan o forman parte de él. De hecho, aseguró que mantiene una buena relación con numerosos simpatizantes socialistas. "Yo tengo cantidad de amigos del PSOE a los que les tengo muchísimo cariño y siento que estén metidos en líos", añadió.

Durante la conversación, Daniela Macarena también quiso conocer su opinión sobre Vox. La empresaria reconoció que la formación no termina de entusiasmarla, aunque mostró su desacuerdo con quienes la sitúan en la extrema derecha.

"No me entusiasma, pero tampoco es para estar diciendo: "¡Ah, la extrema derecha!". No son extrema derecha para nada. Lo que son es muy nacionalistas", afirmó.

Fue entonces cuando Lomana aprovechó para explicar que comparte precisamente ese sentimiento nacionalista y de defensa de España. "Yo también lo soy. Yo soy española hasta la médula y quiero lo mejor para mi país", aseguró.

La colaboradora también relacionó su discurso patriótico con algunas de las dificultades económicas que atravesamos los ciudadanos. En concreto, hizo referencia a los problemas de acceso a la vivienda y a la distribución de los recursos públicos, dos cuestiones que ocupan un lugar destacado en el debate político de esta campaña electoral.

"Yo no voy a estar teniendo a los españoles viviendo fatal, que no se puedan comprar ni un piso, y estar dando dinero a otros", manifestó.

En ese momento, Lomana dejó entrever que tenía más opiniones sobre la actualidad política, aunque prefirió no profundizar. "No me tiréis de la lengua, porque estamos en un momento...", comentó entre risas, sin desarrollar más sus palabras.