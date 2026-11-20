Albert Rivera, 47 años, sobre la vivienda: "A 1 hora de Madrid puedes vivir en el campo y con un alquiler y escuelas mejores"

El tema de la vivienda está a la orden del día en cualquier cabecera de periódico, pero también en las calles.

En los últimos años, y más tras los recientes acontecimientos, el acceso a una vivienda digna sigue preocupando al 42,6% de los españoles, una cifra que va en aumento según el Barómetro de enero de 2026 del CIS.

El debate para buscar alguna medida que solucione este problema gira en torno a dos enfoques principales: el primero es liberalizar el suelo y el segundo construir más para ampliar la oferta.

Viviendas. Freepik

Sin embargo, Albert Rivera considera que hay otra solución al problema de la vivienda. El político está de acuerdo en que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

"Es el principal problema de los españoles. Lo notan en primera persona, en sus hijos, en las familias, como ahorradores y como inversores", expresó en una entrevista para Idealista.

A su modo de ver, "la vivienda se ha convertido en la gallina de los huevos de oro del Estado".

Y asegura que el actual Gobierno no ha dado ningún resultado factible con la ley de la vivienda. "No ha dado resultados. España es el país de la OCDE con más impuestos sobre la vivienda y el primero de Europa".

Albert Rivera. GTRES

Ni tampoco tomando medidas inaplazables. "No veo al Gobierno tomando decisiones urgentes".

Para él, en capitales de provincia como Madrid lo mejor sería irse a las llamadas "ciudades dormitorios". Es decir, áreas urbanas periféricas de carácter principalmente residencial, donde gran parte de la población vive y descansa, pero se desplaza a diario a otra ciudad cercana para trabajar o estudiar.

"A una hora de Madrid puedes vivir con un alquiler o una propiedad más económica, con una calidad medioambiental espectacular y con unas escuelas a veces iguales o mejores que las que puedes encontrar en el propio Madrid", afirmó en una charla de Conversaciones Mágicas.

Apunta a esa mejor calidad de vida, en la que alejarse de los precios de la vivienda, el tráfico, la masificación o la contaminación, entre otros muchos puntos. "A una hora literal puedes estar viviendo en medio del campo".

Albert Rivera valorando los resultados electorales de noviembre de 2019. Agencia EFE

Se refiere a urbes como Ávila, Segovia o Toledo. "Madrid tiene alrededor ciudades que en cualquier otro país serían parte del área metropolitana natural: Toledo, Ávila, Segovia, Aranjuez, Alcalá".

Rivera apunta a que el mercado inmobiliario está con precios al alza. "Ahora el mercado vuelve a estar muy tensionado y la gente se pregunta qué pasa"

Para él, la solución estaría en la vivienda industrializada: "Hay empresas que fabrican viviendas mucho más rápido, más seguras y más sostenibles que la construcción tradicional"