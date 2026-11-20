Alaska, 63 años: "En Nochebuena cenamos mucho. Lombarda, gambones, ensaladilla y no perdono las patatas fritas de mi madre"

Para muchas familias, la Navidad está ligada a recetas que se repiten cada diciembre y que resultan difíciles de sustituir. Hay quienes esperan con ilusión un buen asado, una sopa caliente o una bandeja de marisco.

Sin embargo, para Alaska, de 63 años, hay un alimento mucho más sencillo que no puede faltar durante estas celebraciones: las patatas fritas.

La cantante, que lleva décadas compartiendo su vida con Mario Vaquerizo, es una gran defensora de las reuniones familiares. En su casa, estas fechas se celebran alrededor de una mesa en la que conviven platos tradicionales, mariscos, verduras y otras preparaciones que forman parte de sus costumbres desde hace años.

En una conversación con el periodista Carlos Pérez Gimeno, publicada en Libertad Digital en diciembre de 2023, Alaska explicó cómo organizaban sus cenas navideñas.

"Cenamos una barbaridad", reconoció antes de enumerar algunos de sus alimentos favoritos: lombarda, gambones a la plancha, ensaladilla y patatas fritas. Estas últimas son especialmente importantes para ella, hasta el punto de asegurar que nunca las perdona.

El menú de Alaska y Mario

Lejos de limitarse a un único plato principal, la artista disfruta de una cena compuesta por numerosas elaboraciones que se sirven para compartir.

Uno de sus imprescindibles es la lombarda, una verdura especialmente vinculada a la gastronomía madrileña durante las fiestas. Tradicionalmente se cocina con ajo, aceite de oliva y, en algunas recetas, manzana o frutos secos.

Su característico color morado se debe a las antocianinas, unos pigmentos vegetales pertenecientes a la familia de los polifenoles. La lombarda también aporta fibra y vitamina C, aunque la cantidad de esta última puede disminuir durante las cocciones prolongadas.

Los gambones a la plancha son otro de los protagonistas de la mesa familiar. Se trata de un alimento rico en proteínas y bajo en grasas, siempre que se prepare con cantidades moderadas de aceite.

La ensaladilla completa el menú junto con otros productos típicos de estas fechas. Sin embargo, la mayor debilidad de Alaska es un plato mucho más cotidiano.

En diciembre de 2025, La Vanguardia recogió unas declaraciones de Mario Vaquerizo en las que explicaba que la madre de Alaska acostumbraba a prepararles algunas de sus comidas favoritas durante las celebraciones, entre ellas las patatas fritas.

Este detalle convierte una elaboración tan sencilla como unas patatas en uno de los platos más esperados de la Navidad familiar.

Una tradición familiar

Para Alaska y Mario Vaquerizo, la Navidad no consiste únicamente en sentarse a comer. También es una oportunidad para reunir a varias generaciones de la familia y compartir tiempo sin las obligaciones del trabajo.

En la entrevista de 2023, la cantante explicó que acostumbraban a pasar la noche en casa de sus suegros, junto a la madre de la artista y la hermana de Mario, Marta. Después de cenar, uno de sus planes favoritos era jugar al bingo.

Esta costumbre viene de lejos. En diciembre de 2020, la propia Alaska contó a Libertad Digital que, durante una de aquellas celebraciones, la familia había preparado callos, salpicón de marisco, cordero, sopa de marisco, lombarda, gambones y diferentes embutidos.

La cena se prolongó hasta bien entrada la madrugada, después de ver juntos un programa de televisión y pasar varias horas conversando.

También ha mantenido esa organización familiar en otros años. En 2021 explicó que solían comer el 24 de diciembre con su madre y trasladarse después a casa de sus suegros, donde permanecían hasta el día 26.

Aunque las patatas fritas no suelen considerarse el plato más saludable, pueden disfrutarse ocasionalmente dentro de una alimentación variada. La clave está en la frecuencia, las cantidades y la forma de preparación.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) advierte de que freír alimentos ricos en almidón a temperaturas elevadas favorece la formación de acrilamida. Por ello, recomienda cocinar las patatas hasta que tengan un color dorado claro, evitando que se oscurezcan demasiado.

Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja aumentar el consumo habitual de frutas, verduras y legumbres, y moderar los alimentos ricos en sal y grasas saturadas.

En el caso de Alaska, las patatas fritas tienen además un valor sentimental. Un plato sencillo que recuerda a las comidas familiares y que continúa ocupando un lugar destacado entre los sabores que más disfruta durante las fiestas.