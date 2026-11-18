Nuria Roca, 54 años: "En Navidad nunca faltan los carabineros, un buen plato de jamón, queso, marisco y un poquito de ensalada"

Las celebraciones navideñas suelen convertirse en una oportunidad para recuperar recetas familiares y reunir alrededor de la mesa a quienes no siempre pueden verse durante el resto del año.

En el caso de Nuria Roca, de 54 años, hay varios alimentos que considera imprescindibles y que se repiten en sus encuentros familiares.

La presentadora valenciana, que comparte su vida con el escritor Juan del Val, tiene muy claro qué productos no pueden faltar durante estas fechas. Entre sus favoritos aparecen los carabineros, el jamón, el queso y otros mariscos, acompañados de una pequeña ensalada para aportar frescura a las comidas.

Así lo explicó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, cuando reconoció que uno de sus productos preferidos son los carabineros, a los que su familia llama roch, o rojos. Sin embargo, hay otro alimento al que concede una importancia especial: "Si no hay queso, no hay Navidad".

Su menú navideño favorito

Cuando le preguntaron cómo sería su menú ideal para Nochebuena o Nochevieja, la presentadora no recurrió a elaboraciones complicadas ni a recetas especialmente sofisticadas.

Su propuesta comienza con un buen plato de jamón, unas porciones de queso y una selección de mariscos, acompañados de una ensalada. Para terminar, prefiere los dulces tradicionales, especialmente los turrones y polvorones.

También reconoce su debilidad por la tarta de manzana con helado de vainilla, una combinación que incluiría entre sus postres favoritos.

Aunque son productos habituales en muchas mesas españolas, algunos también destacan por su composición nutricional.

Los carabineros, por ejemplo, aportan proteínas de buena calidad y minerales como el zinc y el selenio. El jamón y el queso también contienen proteínas, aunque conviene tener en cuenta su contenido en sal y, dependiendo de la variedad, en grasas saturadas.

De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda moderar el consumo de carnes procesadas y priorizar habitualmente alimentos vegetales, pescado y otras fuentes de proteínas.

En el caso de los crustáceos, la AESAN también aconseja limitar el consumo de la carne oscura de sus cabezas, donde puede acumularse cadmio, un metal pesado presente en el medio ambiente. Esta recomendación no implica evitar el marisco, sino prestar atención a las partes que se consumen.

Una tradición familiar

La importancia que Roca concede a estas comidas también está relacionada con sus costumbres familiares.

En una entrevista publicada por ¡HOLA!, explicó que solía pasar la Nochebuena en casa de su madre y el día de Navidad con la familia paterna, ambas celebraciones en Valencia.

Su marido, Juan del Val, también ha hablado de estas reuniones. En declaraciones recuperadas por La Vanguardia, mencionó que en sus comidas familiares acostumbraban a servir langostinos, carabineros, cigalas y queso, además de solomillo como plato principal.

Esta preferencia por las verduras y los alimentos frescos tampoco se limita a las celebraciones. En una conversación difundida en enero de 2026, Roca explicó que, cuando come en casa, procura incluir verduras acompañadas de pescado, carne o huevos.

Así, sus menús navideños combinan algunos de sus alimentos favoritos con una tradición que mantiene desde hace años: reunirse con la familia alrededor de una mesa en la que no faltan el marisco, el queso y los dulces típicos.