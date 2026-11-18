Alberto Núñez Feijóo, 65 años: "Me gustan los mejillones de las rías gallegas, los huevos fritos de Andalucía y las gildas de Madrid"

A sus 65 años, la vida de Alberto Núñez Feijóo se mueve a un ritmo frenético, marcado por la actualidad política, los pasillos del Congreso y una agenda implacable.

Sin embargo, detrás de los atriles y los tensos debates, el político gallego mantiene intactas unas costumbres gastronómicas muy arraigadas que funcionan como su particular cable a tierra.

Al igual que muchos rostros conocidos de su generación, el secreto de su energía y vitalidad diaria reside en una rutina matutina inquebrantable y en un profundo amor por los sabores auténticos de su infancia.

"Me levanto a las 7 de la mañana, aunque últimamente mi despertador biológico suena sobre las seis", confesaba recientemente al detallar sus hábitos de vida en 101TV.

Lejos de los opíparos y pesados banquetes, su primera comida del día es un ejemplo de austeridad, salud y pragmatismo: "Desayuno fruta y café con leche. Además, hago ejercicio dos días en el garaje de casa".

Este ritual ligero y nutritivo le permite afrontar las jornadas maratonianas sin pesadez, preparándolo para los habituales "desayunos informativos" de la capital, en los que casi nunca tiene tiempo real para sentarse a comer con tranquilidad.

Pero si la primera hora del día de Feijóo es puramente funcional y disciplinada, a la hora del aperitivo aflora su verdadera debilidad gastronómica, los productos del mar en conserva.

La comida favorita de Feijóo

Esta pasión no es una simple anécdota. El líder popular, nacido en Os Peares (Ourense), creció en una España rural donde la comida se valoraba al máximo.

Él mismo ha relatado con franqueza que, durante su niñez, "en mi aldea no había agua corriente, no sabíamos lo que eran las lavadoras y las neveras tampoco habían llegado a casa".

Fue precisamente en aquel entorno de recursos limitados donde aprendió a disfrutar de los alimentos no perecederos, ayudando a despachar latas en la pequeña tienda de ultramarinos que regentaba su abuela.

Hoy, aquel niño que creció entre estanterías de colmado sigue teniendo un paladar devoto de su tierra.

En una entrevista en El Hormiguero, el pasado mes de junio, Feijóo no ocultó su predilección culinaria y dejó una de las declaraciones más celebradas por los amantes de la buena mesa: "Me gustan los mejillones, así de gordos, de las rías gallegas, que han chupado miles de litros de plancton. Son exquisitos. Si es en escabeche mejor".

Aunque el escabeche gallego es el rey indiscutible de su despensa personal, su etapa en Madrid también le ha permitido adoptar nuevos placeres.

En diferentes entrevistas ha admitido que siente devoción por otro aperitivo que fusiona mar y tierra a la perfección, las gildas.

"Es lo mejor que hay en Madrid", ha llegado a sentenciar sobre el clásico y castizo pincho de anchoa, aceituna y pipirrana.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Europa Press

Recientemente, en una entrevista en 101TV, le preguntaron también por su comida favorita. El líder gallego no dudó: "La más sencilla, unos huevos fritos con aceite de Andalucía y patatas gallegas. Eso es un diez".

Entre un humilde café con leche al alba, la nostalgia de un buen mejillón y el toque picante de una gilda bien fría, Feijóo demuestra que, por muchas tensiones que exija la política, el apetito siempre acaba volviendo a las cosas más sencillas de la vida.