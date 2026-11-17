Juanma Castaño, 49 años: "Los sábados por la noche ceno unos torreznos con mi caña de cerveza y una tarta de queso"

Juanma Castaño es un destacado periodista, comentarista y presentador español conocido por dirigir y estar al frente de El Partidazo de COPE.

Comenzó su carrera en el año 1993, en la SER de Gijón y, desde entonces, se ha convertido en un líder de audiencia en la radio deportiva nocturna en España consolidando un estilo claro y basado en la emoción del aficionado.

El periodista cuenta con un horario muy sacrificado en cuanto a su vida diaria. El programa es en riguroso directo de lunes a viernes de 23:30 a 1:30, algo que le obliga a acostarse muy tarde y no descansar bien.

Juanma Castaño. Javier Carbajal

Esta jornada laboral le hace tener los horarios un poco trastocados, pero ya se ha acostumbrado poco a poco. "Me duermo a las 3 de la mañana, me levanto a las 10 y me echo una siesta de 40 minutos", declaró en El Partidazo de Cope.

Pese a que se mete en la cama a las 2 de la mañana, el presentador no concilia el sueño fácilmente después de haber estado con las pulsaciones a mil con el partido que haya retransmitido. Por ello, intenta dormir luego una siesta para recuperar fuerzas.

Castaño confiesa que para él no es fácil salir del programa con tantos estímulos y luego encerrarse en su casa con tanto silencio. Como recomendación, necesita un período de calma y tranquilidad donde bajar el ritmo del cuerpo.

Muchas personas activan su sistema nervioso parasimpático controlando su respiración en tiempos, mojándose la cara con agua fría o incluso practicando una actividad física alta en poco tiempo.

Eso es lo que por salud se recomienda, pero el periodista ha admitido en alguna que otra ocasión que esas no fueron ninguna de sus técnicas. En un principio, optaba por recurrir al alcohol para conciliar mejor el sueño.

"Me cuesta dormir. Acostumbraba a tomar un poco de queso y una copa de vino para relajarme antes de irme a la cama. Pero empecé a notar que eran dos copas de vino. Cuando llegué a la tercera decidí dejarlo", expresó en una entrevista para Relevo.

Como se dio cuenta que esto no era una buena solución, optó por otras opciones más sanas. "Lo que hago ahora al llegar es escuchar un podcast o leer, pero ya en la cama, no deambulando por la casa y saqueando la nevera por pura ansiedad".

Aunque en su día a día cuenta con una rutina muy marcada, cuando llega el fin de semana es todo lo contrario. El sábado desconecta totalmente y disfruta de los pequeños placeres de la vida.

"Es mi día de la semana favorito. Soy una persona que desconecta . Me gusta preparar el aperitivo, tener una comida con amigos, echar la tarde viendo la tele, cualquier partido que me interese", aseguró en Lo que nadie sabe en la Cope.

Castaño no escatima y goza de un buen homenaje gastronómico con el que cierra perfectamente la semana. "Preparando cómo es el sábado noche: unos torreznos con tu cañita, un gintonic, una tarta de queso. Pues eso me encanta".