Ana Belén, 75 años: "En Navidad recuerdo cómo mi padre hacía un pollo a la pepitoria, él solo cocinaba en Nochebuena"

Ana Belén es una de las grandes figuras de la cultura española. Cantante, actriz y directora, lleva décadas formando parte de la vida artística del país y ha construido una trayectoria marcada por la música, el cine, el teatro y su compromiso con diferentes causas sociales.

Sin embargo, mucho antes de alcanzar el éxito, la artista nació en el seno de una familia humilde con una infancia muy feliz. Nació en la calle del Oso, en pleno barrio de Lavapiés de la ciudad de Madrid y fue la mayor de tres hermanos.

Su madre trabajaba en una portería y su padre era un cocinero que trabajaba en el Hotel Palace. "No era jefe de cocina, se encargaba de las salas", detalló en una entrevista para El País.

Ana Belén. Gtres

Los oficios de sus progenitores fueron algo que la marcaron, igual que la alimentación. Ana Belén recuerda las comidas de Navidad como un momento de reunión y disfrute. Sin embargo, entre plato y plato existía alguna discusión.

Como en todas las familias, en todas las casas se cuecen habas. Ella recuerda que sus padres siempre discutían a la hora de decidir qué cenar en Nochebuena. Sobre todo porque su padre estaba acostumbrado al ritmo de una cocina de hotel.

Además, ha admitido que, aunque su padre fuera cocinero, no preparaba ninguna comida en la casa. Solamente ejercía de chef cuando llegaba el día de Nochebuena.

"Mi madre cocinaba a diario. Mi padre solo cocinaba el día de Nochebuena y discutían porque él estaba acostumbrado al pinche que tenía en el Palace que lavaba lo que iba dejando. Y mi madre de pinche, no".

Ana Belén. Gtres

Esto producía que acabaran todos discutiendo. "Todas las Nochebuenas acabábamos en la mesa sin hablar", expresó en la entrevista.

En su casa tenían el privilegio de solo cenar ese día una comida que normalmente no podían degustar en su vida diaria. El alimento en cuestión era el pollo a la pepitoria. El padre de la cantante lo cogía de su trabajo porque "el pollo volaba por ahí", para expresar que había comida de sobra.

"Los fines de año hacían grandes cotillones en el Palace, el pollo era carpanta. Nosotros solo veíamos el pollo en pepitoria en Nochebuena", declaró en una entrevista en La noche de Aimar de la Sexta.

Para toda la familia era un contraste muy fuerte ver toda esa riqueza que se daba en un hotel mientras que ellos vivían y trabajaban en el seno de una familia humilde donde no iban sobrados de nada.