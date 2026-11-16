Cristina Cifuentes, 62 años, sobre su infancia: "Vengo de una familia de 8 hermanos. Mi padre es militar y mi madre ama de casa"

Cristina Cifuentes (62 años) es uno de los rostros más conocidos y carismáticos de nuestro país.

Aunque hoy le vemos sonriente y relajada en los platós de televisión o la recordamos liderando los despachos de la Puerta del Sol, detrás de la mujer incombustible hay una niña que creció en un entorno muy distinto al que muchos podrían imaginar.

Lejos de cunas de oro, su historia es la de una familia tradicional española donde el orden, la austeridad y el amor iban de la mano.

"Me hace mucha gracia cuando dicen 'esta ha sido una niña pija' cuando mi padre es militar, mi madre ama de casa y han tenido que hacer muchos sacrificios para sacarnos a los ocho adelante", señaló en Vanity Fair.

"Yo he hecho de todo: dar clases, trabajar en una tienda, vender enciclopedias... No me han regalado nada y no he viajado con mis amigas hasta que me lo pude pagar yo", añadió en la citada entrevista.

Cifuentes creció siendo la séptima de ocho hermanos. Era un hogar bullicioso donde su madre, Fuencisla, hacía auténticos malabares diarios para cuadrar las cuentas, hacer la comida y mantener la paz; mientras que su padre, José Luis, un respetado general de artillería, imponía en casa una disciplina que, lejos de asfixiar a Cristina, cimentó su innegable resiliencia.

"Mi padre era un hombre muy estricto, pero a la vez inmensamente cariñoso. Nos enseñó el valor del esfuerzo y del trabajo duro", confesó.

La infancia de Cifuentes

En una casa con ocho niños de clase media, no había lugar para los caprichos exagerados. Había que heredar ropa, compartir el espacio y, sobre todo, espabilar rápido.

Esa necesidad de hacerse un hueco y alzar la voz entre tanto hermano fue el caldo de cultivo perfecto para la personalidad arrolladora que años después la llevaría a lo más alto.

Lo más fascinante de su biografía es el enorme contraste. Pese a crecer en un ambiente castrense y tradicional, Cifuentes siempre ha sido un verso libre.

Como ella misma reconoció a Bertín Osborne, se define como "republicana, agnóstica y defensora del matrimonio gay".

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, en su regreso de las grabaciones del programa. GTRES

Un aparente choque ideológico que nunca fracturó la mesa familiar, donde el respeto siempre fue innegociable.

Pero no todo ha sido un camino de rosas al mirar atrás. Recientemente, la expolítica no pudo evitar las lágrimas al recordar a los suyos en radio.

"He vivido muchas situaciones traumáticas", admitía con la voz quebrada.

La pérdida de sus padres y los duros golpes que ha encajado su círculo íntimo han dejado una huella profunda.

Aquella niña que correteaba por casa mientras su padre vestía el uniforme, es hoy una mujer que ha sobrevivido a crisis mediáticas y accidentes casi mortales.

Al fin y al cabo, criarse con ocho hermanos bajo mando militar es el mejor entrenamiento para sobrevivir a casi cualquier cosa.