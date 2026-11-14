Isabel Díaz Ayuso, 48 años: "Me gusta el salmorejo y los huevos fritos con patatas. Una buena caña fresquita es imbatible"

Detrás de su incesante agenda política y los acalorados debates parlamentarios, Isabel Díaz Ayuso (48 años) esconde un perfil muy costumbrista al sentarse a la mesa.

La presidenta madrileña, convertida en un auténtico estandarte de la defensa de la hostelería, huye de las excentricidades culinarias en su vida privada.

Para entender la energía con la que Ayuso afronta sus maratonianas jornadas, hay que asomarse a sus primeros minutos del día.

Según confesó en un test rápido y personal para ESDiario, apenas tarda 15 segundos en mirar el teléfono móvil desde que suena el despertador.

Sin embargo, su verdadera rutina empieza justo después, procura aparcar el despertador mientras se toma su primer café de la mañana.

En en ese breve instante de desconexión, con la taza en la mano, cuando organiza mentalmente "las carpetas que tiene que preparar" y lo que no puede olvidar antes de salir "pitando" de casa.

Cuando se trata de sentarse a la mesa, la líder madrileña no duda.

La comida favorita de Ayuso

En una entrevista rápida realizada por el creador de contenido @itsbyjoan, al ser preguntada por su preferencias gastronómicas dentro de la cocina española, Ayuso fue tajante: se queda con los huevos fritos con patatas.

Un plato humilde, repleto de memoria gustativa, que a casi cualquier español le evoca directamente a las cenas de su infancia y a las recetas caseras que reconfortan.

Pero su devoción por el recetario nacional va más allá. Tal y como confirmó en A solas con... en el podcast de Vicky Martín Berrocal, su plato predilecto absoluto es el salmorejo.

Esta crema fría andaluza encabeza la lista de sus debilidades, demostrando que su gusto se inclina siempre hacia la frescura y la contundencia de nuestras raíces.

Ayuso, antes de entrar en la Asamblea de Madrid. Europa Press

"Me gusta comer muchas cosas distintas porque Madrid lo que tiene es una oferta gastronómica sin igual y te permite viajar sin moverte de Madrid", añadió.

Curiosamente, cuando el ritmo de vida no le permite sentarse decanta por la comida japonesa, gracias a la facilidad de encontrarla ya lista en los mostradores.

Ninguna radiografía de las costumbres de un madrileño estaría completa sin abordar el eterno dilema de las barras de los bares: ¿botellín o caña? Para Ayuso, aunque su respuesta inicial admite que todo depende "de lo que esté más fresco en ese momento", la balanza tiene un claro ganador. "Una buena caña bien tirada fresquita es imbatible", sentenció.

Al final, la alimentación y los rituales de Díaz Ayuso dibujan a una mujer que, al quitarse el traje institucional, encuentra el confort en lo mismo que millones de ciudadanos, un buen café para arrancar, unos huevos fritos para reconfortar el alma y una caña bien fría para celebrar que el día ha terminado.