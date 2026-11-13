Amaia Montero, 50 años, sobre su infancia: "Mi padre era fontanero y mi madre ama de casa, recuerdo su arroz con almejas"

Amaia Montero es una de las grandes cantantes de nuestro país. Con una carrera memorable llena de éxitos e himnos que inundan las listas musicales, la artista sigue acaparando todos los focos.

Tras un prolongado retiro para volcarse completamente en su recuperación, la donostiarra ha recordado en alguna que otra ocasión cómo su infancia le ha influido como persona.

Nacida en Irún, Guipuzkoa, su niñez transcurrió de una manera alegre, tranquila y muy familiar. Desde sus primeros años de vida estuvo rodeada por un núcleo familiar muy unido, su padre tenía un taller de fontanería y su madre era ama de casa.

Amaia Montero EFE

"Mi padre tenía un taller de fontanería. Venía de una familia numerosa y no tuvo muchas oportunidades, así que empezó a trabajar de jovencito, a los 12 o 13 años ya estaba trabajando", reveló en una entrevista para Woman.

La figura de su progenitor ha sido un ejemplo para ella y esencial en su crecimiento. "Le fue muy bien en el taller, era muy emprendedor y llegó a dar clases. La verdad es que fue un ejemplo de superación", afirma.

Su madre era ama de casa, otro de sus grandes pilares fundamentales. Siempre en la cocina, recuerda con cariño y dulzura "el arroz blanco con almejas de mi madre", expresó en una entrevista para Pareces tú Argentina.

De niña se recuerda como una chica aventurera, siempre acompañada de sus padres. "De niña era aventurera, con la bici siempre, yendo a pescar con mi padre", expresó en una entrevista en 20 Minutos.

Amaia Montero Instagram @amaiamonterooficial

Sin embargo, todo se torció en febrero de 2009, cuando José Montero perdía la vida tras dos largos años batallando contra una enfermedad. "Se me cayó el mundo encima", declaró Amaia a Risto Mejide en Al rincón de pensar.

Tanto la familia como ella nunca pensaron que la enfermedad implicaría tener que decir adiós a una de las figuras más importantes de toda su vida. "Fueron dos años de enfermedad larga. pero siempre pensando en que se iba a ganar la batalla, nunca pensando en que iba a ser el final".

Ahora, y tras meses de recuperación antes de subirse a los escenarios, la cantante siempre guarda en su recuerdo todo lo que le enseñaron sus padres. La mujer que es hoy en día es gracias a todos los valores que le han enseñado.

"Gracias por enseñarme a querer, por los valores, por el amor. Os querré siempre más y mucho más", escribía la artista en sus redes sociales.