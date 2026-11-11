Silvia Intxaurrondo, 47 años, sobre su infancia: "Vengo de una familia humilde, soy la primera mujer que fue a la universidad"

Silvia Intxaurrondo se ha consolidado como una de las periodistas más destacadas y reivindicativas de los últimos años en los medios de comunicación.

Con un estilo incisivo y basado en datos y fuentes oficiales bajo un tono sereno ante la presión de un directo, Intxaurrondo ha sido reconocida con diversos galardones como el Premio Ondas Nacional de Televisión a Mejor Presentadora en 2023.

Sin embargo, detrás de su carácter, se encuentra una niña valiente y decidida influenciada directamente por la figura de unas mujeres autoritarias en su familia.

Silvia Intxaurrondo José Ignacio Viseras GTRES

Nacida en Baracaldo en 1979, aunque se crió en Santurce, la comunicadora se desarrolló en un entorno trabajador, en el que la autoexigencia y la disciplina son uno de los valores fundamentales que le inculcaron.

"Soy la primera mujer de la familia que llegó a la universidad. Tengo mucho nivel de autoexigencia porque vengo de un pueblo pequeño y una familia humilde", explicó en una entrevista en Vanity Fair.

Allí, en Vizcaya, el equipo del que se es fanático no tiene discusión. Es algo que va intrínseco cuando naces e Intxaurrondo siente los colores de su equipo desde que nació. "Naces y automáticamente eres del Athletic, no es que te hagan", declaró en una entrevista para el medio Relevo.

Esa cultura del esfuerzo lo vio reflejado en sus padres desde el primer momento. Por ello, la vizcaína aprovecha cada oportunidad que se le presenta en la vida.

Silvia Intxaurrondo. RTVE

"Yo viví el esfuerzo que se hacía en mi casa y supe que tenía que responder con un esfuerzo aún mayor si era posible. Tenía que intentar aprovechar todas las oportunidades", declaró.

"Mis padres fiaron todo a mi educación. Ellos son personas trabajadoras y desde el primer momento supe que no podía fallar", expresó en el medio citado.

Por ello, la criaron para que se convirtiera en una mujer "libre e independiente". Esa personalidad que la caracteriza tiene un origen muy claro en la figura de las mujeres de su familia.

"Mi madre y mi abuela eran dos mujeres de bandera. Eran mujeres revolucionarias. Siempre tuvieron muy claro qué era lo correcto y qué no era lo correcto. Creo que ellas han construido mi carácter".

Silvia Intxaurrondo, en La hora de La 1. RTVE

Desde un principio, la pequeña Silvia soñaba con estudiar Medicina y especializarse en pediatría, pero, al plantearse qué haría si un niño muriera en sus manos sin poder responder, cambió por completo sus planes.

En aquella época comenzó a seguir las crónicas de reporteros que cubrían la Guerra de Bosnia. "Desde ese momento quise ser como esos periodistas que cuentan historias y provocan la empatía en el espectador que los ve, en el lector que los lee o en el oyente que los escucha".

Con todas estas vivencias, no es de extrañar que Silvia Intxaurrondo se haya convertido en una de las mejores comunicadoras de este país. No olvida sus orígenes y sabe que la mujer en la que se ha convertido hoy es gracias a sus vivencias.