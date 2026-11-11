Sarah Santaolalla, 27 años, sobre su infancia: "Vengo de una familia de currantes. Soy hija de padre leonés y madre burgalesa"

Sarah Santaolalla se ha convertido, con tan solo 27 años, en uno de los rostros más polémicos de la pequeña pantalla.

Su presencia en las tertulias televisivas no deja a nadie indiferente y sus contundentes intervenciones se viralizan en las redes en cuestión de minutos.

Sin embargo, detrás de esa imagen implacable, de la polemista feroz que asegura no creer en bandos, se esconde una historia de orígenes humildes y sacrificios familiares que muy pocos conocen.

Lejos de los focos y de los grandes platós donde hoy triunfa, las raíces de Sarah están profundamente ancladas en la cultura del esfuerzo y en la austeridad.

Ella misma lo dejó claro en una entrevista con Alba Carrillo en El Sótano Club: "Yo vengo de una familia en la que a mi padre le daban palizas los grises por tener una ideología. Yo vengo de una familia que ha trabajado toda la vida, unos currantes. Tengo unas ideas muy claras".

"Yo soy y me siento España. Soy hija de un padre leonés que se va a vivir a Asturias y de una madre burgalesa que se conocieron en Salamanca", admitió en El Mundo.

"Soy la España que disfruta de una terraza, de una tarde de cine y de un día de playa. Soy la España que va a manifestaciones por la sanidad pública y contra el genocidio. Soy una España que disfruta de la cultura del rap, de las camisetas anchas, de bebidas con mucho hielo, de la carne y el pescado. De verduras voy justita, que me perdonen los animalistas", continuó.

Y finalizó con un mensaje claro y arrollador: "Si es que en la derecha, yo aportaría mucho más que Bertín Osborne. Yo tengo en una pata a Bertín Osborne y en el dedo meñique a Pablo Motos. Y en la otra a Gabriel Rufián y en el otro meñique a Serrat".

En la citada entrevista, Santaolalla también confesó su ideología: "Lógicamente voto a partidos de izquierdas, pero nunca pediré el voto para nadie. A la derecha no la voy a votar nunca. No es que de ese agua no beberé, es que ese güisqui no me lo tomo. Ya puedo haberme tomado cuatro güisquis que nunca iré a un colegio electoral a meter un sobre para la derecha".

"La realidad es que a mí un caso de corrupción en la izquierda me duele por tres; a la izquierda hay que exigirle otra altura moral. La corrupción y los puteros le duelen más al electorado de izquierdas que al de derechas. Me jode que personajes tan cutres como Ábalos, Koldo y compañía vengan a joder las políticas de izquierdas más que casos tan graves como Púnica, Lezo, Gürtel, Perla Negra...", añadió en la misma conversación del pasado mes de julio.