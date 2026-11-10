El refugio de Ángeles Blanco y Vicente Vallés en Tenerife: un pueblo costero de 800 habitantes y playas volcánicas

Lejos de los platós, de los informativos y del ritmo frenético de Madrid, Vicente Vallés y Ángeles Blanco tienen un rincón que nada tiene que ver con sus rutinas en la televisión.

Se encuentra en el sur de Tenerife, frente al Atlántico, en una pequeña localidad donde las casas blancas, las calles tranquilas y las calas de origen volcánico dibujan un paisaje muy especial y querido por la pareja.

Se trata de Abades, un enclave costero perteneciente al municipio de Arico con alrededor de 800 habitantes y unas playas volcánicas únicas.

Abades, Tenerife. iStock.

El vínculo de Vicente Vallés con este rincón tinerfeño comenzó durante unas vacaciones familiares en Navidad. Lo que inicialmente iba a ser una escapada terminó convirtiéndose en un refugio vacacional habitual.

"Lo pasamos tan bien que decidimos buscar un lugar al que poder volver con frecuencia", explicó el presentador en una entrevista para la revista de la aerolínea Binter.

Iglesia abandonada en Abades, Tenerife. iStock.

La búsqueda terminó en Abades. "Este lugar nos aporta calma y otro ritmo de vida", reconoció el periodista, que encontró en el clima y la tranquilidad del archipiélago algunos de los principales atractivos para disfrutar de sus días libres.

La elección de Abades no se quedó únicamente en las escapadas vacacionales. La pareja terminó adquiriendo una vivienda en este enclave de Tenerife, con vistas al entorno costero, con la idea de contar con un lugar propio donde disfrutar de su futura jubilación.

El paraíso de la pareja

Abades, también conocido como Los Abriguitos, se encuentra en la costa sureste de Tenerife, dentro del municipio de Arico. Es un enclave de dimensiones reducidas que, según los datos de población correspondientes a 2020, apenas superaba los 800 vecinos.

El núcleo está formado por centenares de pequeñas construcciones blancas, de una o dos plantas, con una arquitectura sencilla y puertas y ventanas que incorporan tonalidades azules y verdes.

A diferencia de otras zonas del sur de Tenerife, donde se concentran grandes complejos hoteleros, Abades conserva una escala residencial mucho más discreta. Cuenta con restaurantes, bares, supermercados y espacios para pasear, pero su principal atractivo continúa siendo la tranquilidad de su entorno.

Otro de sus grandes reclamos es la playa de Abades, situada en una bahía de paisaje volcánico. Su litoral combina grava, pequeños cantos y formaciones rocosas, con una longitud aproximada de 130 metros.