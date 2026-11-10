Jorge Javier Vázquez, 56 años: "Perdí 15 kilos haciendo una dieta y dejando de comer pasta y arroz. Antes bebía a diario"

Jorge Javier Vázquez ha experimentado un importante cambio físico durante los últimos años. El presentador, que nunca ha tenido reparos en hablar públicamente de su vida personal, ha compartido cómo ha conseguido perder peso.

En una entrevista concedida a Lecturas, el catalán reconoció que ha adelgazado alrededor de 15 kilos, una cifra que incluso le sorprendió a él mismo.

"He perdido una cantidad de kilos que me da hasta vergüenza reconocer porque lo cierto es que no sabía que me sobraban tantos. Pero la verdad es que el último año he perdido unos 15 kilos", confesó.

Jorge Javier Vázquez Mediaset

El resultado, según explicó, es que pesa 70 kilos y ha alcanzado su objetivo. "Estoy en 70. Ya he alcanzado mi peso ideal".

Para conseguirlo, Jorge Javier ha seguido con constancia el método PronoKal, una dieta cetogénica proteica basada en la reducción drástica de carbohidratos y en el aumento del consumo de proteínas, siempre bajo supervisión médica.

Se trata de un método que requiere supervisión médica y que el presentador ha acompañado de cambios en sus hábitos alimentarios.

Entre ellos, destaca la reducción de alimentos que antes formaban parte de su alimentación cotidiana. El propio comunicador reconoció que consumía "pasta y arroz prácticamente a diario", dos productos que ha dejado de tomar o ha reducido de forma importante durante este proceso.

También ha modificado su relación con el alcohol, otro de los aspectos sobre los que ya había hablado hace años. "El alcohol también lo he reducido mucho. Yo antes bebía todos los días, todos los días abríamos una botella de vino".

Una transformación que, según sus palabras, también ha tenido efectos en cómo se encuentra. "Ahora me encuentro con más energía. Me hago tres noches, dos diarios y el teatro...", desveló en una entrevista de 2018 en Diez Minutos.

Pero su cambio no se ha limitado solo a la alimentación. Jorge Javier ha incorporado el ejercicio físico como parte esencial de su día a día. Entrena con frecuencia y ha declarado que intenta moverse todos los días, algo que considera fundamental para sentirse bien, tanto física como mentalmente.

Así, más allá de los 15 kilos que ha perdido, Jorge Javier ha puesto el foco en el cambio de rutinas que ha llevado a cabo. Una nueva forma de alimentarse con la que asegura haber alcanzado los 70 kilos y sentirse en su peso ideal. "He perdido 15 kilos, no sabía que me sobraban tantos".