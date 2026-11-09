Kira Miró, 46 años, sobre su infancia: "Recuerdo el sancocho familiar que me hacían mis abuelos en el pueblo, todos éramos felices"

Hay recuerdos de infancia que permanecen ligados para siempre a un lugar, a una mesa y a las personas con las que se compartieron. Para Kira Miró, uno de esos momentos tiene sabor a cocina canaria y la sitúa en casa de sus abuelos, en Artenara.

La actriz guarda con especial cariño las reuniones familiares de aquella época, cuando todos estaban juntos y la felicidad se encontraba en los pequeños planes cotidianos.

"Volvería a los años 90, comiendo un sancocho familiar en casa de mis abuelos, en Artenara. Entonces todos estábamos unidos y éramos felices", declaró en una entrevista a la revista Vanity Fair.

Kira Miró. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Un plato tradicional que forma parte de la gastronomía de Canarias y que suele prepararse con pescado salado, habitualmente cherne, acompañado de papas, batata y mojo. Es una receta muy vinculada a las reuniones familiares y a la cocina de siempre.

Pero aquellos años no solo están marcados por la comida y los encuentros alrededor de la mesa. La intérprete también recuerda una infancia en la que los estudios y el deporte ocupaban buena parte de su tiempo.

"Era una niña muy estudiosa y hacía mucho deporte. Estaba en el equipo de baloncesto, de atletismo, era muy aplicada", recordó en una entrevista en Todo sobre tu madre, podcast de LaForte.

Kira creció en Santa Brígida, en Gran Canaria, y fue la mediana de tres hermanos. Sin embargo, por su forma de ser y la responsabilidad que asumía en casa, muchas veces ejercía un papel más propio de la hermana mayor.

Kira Miró en un photocall. Gtres

"Era una niña súper responsable y estudiosa, sacaba todo sobresaliente. Se me tenía muy en cuenta. Soy la hermana mediana, pero ejercía de hermana mayor", recordó.

Esa madurez también se reflejaba en la relación con sus hermanos. La actriz ha explicado que, cuando se quedaban solos en casa, su madre confiaba en ella para organizar las tareas y estar pendiente de los demás.

"Cuidaba de todos. Cuando nos quedábamos solos en casa, mi madre me daba las cosas para gestionar todo", relató sobre aquella etapa.

Con el paso de los años, la familia dio un giro importante al trasladarse a Madrid. El comienzo no fue sencillo: los cuatro tuvieron que adaptarse a una vivienda pequeña y compartir espacio mientras construían una nueva vida lejos de Canarias.

Kira Miró, de pequeña. Cedida

"Empezamos en un apartamento chiquitito los cuatro, dormíamos juntos y, poco a poco, hemos ido avanzando y progresando. Somos una piña los cuatro", explicó.

De esta forma, entre los recuerdos de los veranos y las comidas en casa de sus abuelos, los años de colegio y la llegada a Madrid, Kira Miró conserva una imagen muy especial de su infancia.