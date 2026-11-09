Julián Álvarez, 26 años, sobre su infancia: "Mi madre era maestra y mi padre trabajó en el campo, me inculcaron el trabajo duro"

Antes de convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol argentino, Julián Álvarez creció en una pequeña localidad de Córdoba, rodeado de una familia que le enseñó desde niño el valor del esfuerzo.

Nacido en Calchín, el futbolista del Atlético de Madrid recuerda sus primeros años con especial cariño y destaca la influencia que tuvieron sus padres en su manera de entender la vida y el deporte.

"Mi madre era maestra de jardín y mi padre siempre trabajó en el campo, después manejó un camión", contó en el podcast Resonancia de Corazón.

Julián Álvarez, con el esférico. REUTERS

Dos profesiones muy distintas que, sin embargo, marcaron su educación y le transmitieron una serie de valores y principios que todavía considera fundamentales. "Desde muy pequeño, mi familia me inculcó valores sólidos: compromiso, trabajo duro y el esfuerzo necesario para lograr lo que uno se propone".

En su infancia también tuvo un papel esencial su abuela, con quien compartió buena parte de su vida. De hecho, el vínculo familiar fue tan importante que el delantero eligió el número 19 cuando llegó al Manchester City como homenaje a su cumpleaños.

"Elegí el 19 cuando llegué al Manchester y acá por el cumpleaños de mi abuela, nosotros vivimos mucho tiempo en su casa", confesó en una entrevista para Infobae.

Aquella vivienda no fue un lugar de paso, sino el lugar en el que creció durante prácticamente toda su infancia y juventud. "Desde que yo nací vivíamos en casa de mi abuela. Mi padre había venido por 6 meses porque fue una mala época con la familia y nos quedamos como 20 años ahí. Seguimos en esa casa", relató.

Simeone y Julián Álvarez hablan durante un partido. EFE

Una historia que explica la razón por la que quiso mantener presente a su abuela a través de un detalle tan significativo en su carrera deportiva.

El propio Julián ha reconocido la importancia que tuvo ella en su vida: "Fue una persona muy importante". Tanto es así que su madre alguna que otra vez le ha dicho que, si marca algún gol, dedique al cielo el tanto en honor a su abuela.

"Me escribió mi mamá y me dijo: 'hoy si haces un gol dedícalo al cielo'", confesó en la entrevista. No fue nada más y nada menos que un gesto de amor de un nieto a su abuela tras disputar el dicho partido el 21 de enero y ser el cumpleaños el 19.

Así, detrás de los goles, títulos y su trayectoria en el fútbol europeo, el delantero conserva muy presentes sus orígenes en Calchín y a las personas que le acompañaron.