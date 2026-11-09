Francina Armengol, 55 años, sobre su infancia: "Recuerdo a mi madre en la cocina con la radio y a mi padre ser el boticario del pueblo"

La política también se aprende en casa. Y, en el caso de Francina Armengol, sus primeros recuerdos familiares están ligados a las conversaciones sobre actualidad que escuchaba desde niña.

La presidenta del Congreso de los Diputados ha explicado en distintas ocasiones que sus padres tuvieron una influencia decisiva en su manera de entender la política y el mundo que la rodeaba.

"Las personas que más me han formado políticamente han sido mi padre y mi madre", confesó en una entrevista para VilaWeb. Su padre era farmacéutico, escritor y exalcalde, por lo que la vida pública y el compromiso con su entorno formaba parte de su ambiente familiar.

Francina Armengol Agencias

Su madre, por su parte, también despertó en ella el interés por la actualidad desde muy pequeña. De hecho, uno de los recuerdos que conserva de aquella etapa tiene como protagonista una radio encendida en la cocina.

"De pequeña me levantaba en casa y mi madre tenía puesta la radio en la cocina. Estaban las noticias. Servía para empezar el día hablando sobre política", expresó en el Día Mundial de la Radio.

Una escena cotidiana que, con el paso de los años, ha adquirido un significado especial al recordar sus primeros contactos con la información y el debate público.

Con el tiempo, aquella curiosidad por lo que sucedía a su alrededor también se trasladó a su formación académica. Francina Armengol se licenció en Farmacia por la Universidad de Barcelona, cursó estudios de Dermofarmacia y completó posteriormente su preparación en Derecho.

Armengol Agencias

Más allá de su faceta pública, la presidenta del Congreso también ha compartido algunos detalles de sus hábitos cotidianos y de su vida familiar. En una entrevista con Última Hora, explicó que su mañana comienza con una ducha y que, antes de acostarse, suele revisar el teléfono para responder los mensajes y correos que tenga pendientes.

"Lo primero que hago nada más levantarme es ducharme y lo último revisar el teléfono por si tengo mensajes y correos que contestar", relató en un cuestionario del medio citado.

Sin embargo, cuando le preguntan por su momento favorito del día, no duda en señalar uno muy alejado de las obligaciones políticas: "El mejor momento del día es cenar con mis hijos".