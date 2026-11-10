Feijóo, 65 años, sobre la vivienda: "Yo no tengo ningún chalet. El alquiler lo pago yo y la madre de mi hijo"

El mercado inmobiliario, el dinero y las cuentas bancarias de los políticos siempre están bajo la lupa.

Especialmente si te mudas de Galicia a uno de los barrios más exclusivos y caros de Madrid.

Alberto Núñez Feijóo (65 años) lleva tiempo en el centro del debate mediático, no solo por su papel como líder de la oposición, sino por la vivienda en la que reside junto a su familia en la capital, una casa en la cotizada zona de El Viso.

Las dudas sobre cómo financia esta residencia fueron el arma arrojadiza favorita de sus rivales políticos en los últimos meses.

Sin embargo, el presidente del Partido Popular decidió cortar por lo sano y habló sin tapujos sobre sus finanzas, sus inmuebles y el pago de su alquiler mensual, alejando cualquier sombra de sospecha sobre su bolsillo.

"A mí, mi suegro no me ha regalado ningún piso", replicó al presidente del Gobierno, el pasado mes de junio de 2026.

"Yo no tengo ningún chalet. El alquiler lo pago yo y la madre de mi hijo", sentenció Feijóo, visiblemente molesto, durante uno de los enfrentamientos más tensos que se recuerdan en la Cámara Baja.

La vivienda de Feijóo

Esta declaración no fue baladí. Buscaba zanjar los rumores que insinuaban que su formación política cubría sus gastos residenciales privados en Madrid, un dardo que Pedro Sánchez y algunos de sus ministros habían lanzado repetidamente desde la tribuna.

Feijóo, que mantiene una sólida relación con la exitosa empresaria Eva Cárdenas (exdirectora de Zara Home y con un abultado patrimonio gracias a su firma inmobiliaria Niebla Azul), dejó claro que su economía familiar es completamente autosuficiente.

"Que presenten pruebas. Están tardando", retó el gallego a quienes ponen en duda su palabra y sus declaraciones de bienes.

En términos de patrimonio puro y duro, el líder popular nunca ha ocultado sus cartas.

Tras décadas en altos cargos públicos, sus cuentas reflejan ahorros importantes, fondos de inversión y diversas propiedades inmobiliarias, pero quiso dejar claro que su hogar actual no es un regalo de nadie.

Por eso, nunca dudó en devolver el golpe a Sánchez, recordándole que el presidente del Gobierno "también cobra un plus para gastos de vivienda a pesar de residir gratis en el Palacio de la Moncloa".

La realidad financiera de Feijóo contrasta con la imagen que intentan dibujarle desde la bancada socialista.

El político ha insistido en que su nivel de vida es acorde a sus ahorros y a los ingresos de su pareja, un tándem económico que les permite asumir las altas cuotas del mercado inmobiliario madrileño sin depender de terceros.