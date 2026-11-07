El refugio de Óscar Puente en Galicia: una villa con 13.000 habitantes, monasterio del siglo XIII e inicio del Camino de Santiago

Hay lugares que permanecen ligados a una persona incluso cuando la vida la lleva lejos de ellos. Para Óscar Puente, uno de esos rincones está en Galicia y tiene un significado especialmente familiar: Sarria, en Lugo, la tierra de sus antepasados y el escenario de algunos de los recuerdos que conserva de su padre.

El que fuera ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha compartido en su cuenta de X una parte de la historia familiar, marcada por unos orígenes humildes. Su padre nació en 1939 en una pequeña aldea de esta localidad lucense, en unas condiciones muy distintas a las que conocería después.

"Mi padre nació en 1939 en una aldea de Lugo, en el sitio Do Mazo, en Sarria. 2 casas. Apenas fue a la escuela", escribió en sus redes.

Oscar Puente. Cedida

Entre los recuerdos que conserva de él hay escenas ligadas al trabajo en el campo, una estampa que sigue presente en su memoria. "Se me viene a la cabeza la imagen de mi padre con el ganado y las fotos en el carro con mi tío Xulio", relató en declaraciones recogidas por La Voz de Galicia.

Son recuerdos que conectan al político con una forma de vida ligada al campo y a las tradiciones gallegas. Una estampa que sigue asociando a Sarria y que, cuando piensa en esta localidad, le lleva directamente a los paisajes, los productos de la tierra y las reuniones alrededor del fuego.

"Cuando pienso en Sarria me imagino los carballos, los roxós, el chorizo, la lumbre... En definitiva la vida de campo, con su encanto y su sabor", explicó.

Más allá de su significado personal para Óscar Puente, Sarria cuenta con un importante patrimonio histórico y cultural. Esta villa lucense, situada a unos 30 kilómetros de la capital provincial, tiene alrededor de 13.000 habitantes y es uno de los lugares más conocidos del Camino Francés.

Los puentes del Camino por Sarria. Follow the Camino

Aunque no constituye el inicio oficial de esta ruta en Galicia, se ha convertido en uno de los puntos de partida preferidos por los peregrinos, ya que desde allí pueden recorrer los últimos 100 kilómetros hasta Santiago y obtener la Compostela.

Entre sus principales monumentos destaca el monasterio de la Magdalena, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. Vinculado históricamente a la atención de los peregrinos, conserva elementos arquitectónicos de distintas épocas y forma parte del recorrido jacobeo que atraviesa el casco histórico de la localidad.

Así, Sarria reúne dos dimensiones que explican su atractivo: por un lado, su historia y su papel en el Camino de Santiago; por otro, la vida rural y las tradiciones que siguen formando parte de su identidad.

Para Puente, sin embargo, su valor más especial está en esos recuerdos familiares que le devuelven a la infancia de su padre y a una Galicia que permanece muy presente en su memoria.