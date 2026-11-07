Lolita Flores, 68 años, sobre la vivienda: "Vivo de alquiler. Me compré una casa pero la vendí para pagar a Hacienda"

Llevar el apellido Flores en España es sinónimo de arte, raza y talento puro.

Sin embargo, detrás del fulgor de los focos y de su extensa trayectoria, la realidad económica de los artistas esconde, a veces, capítulos mucho más complejos de los que el público puede llegar a imaginar.

A sus 68 años, Lolita Flores ha vuelto a demostrar esa honestidad brutal y sin filtros que tanto la caracteriza, y no ha dudado en abordar sin tapujos uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos hoy en día, la vivienda.

Lejos de residir en una inmensa mansión en propiedad, la primogénita de Lola Flores ha confesado abiertamente cuál es su verdadera situación inmobiliaria actual.

"Yo vivo de alquiler. Me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda", admitió la artista de forma tajante durante una sincera entrevista en el programa radiofónico Julia en la onda.

Unas contundentes declaraciones que ponen de manifiesto el duro bache económico que atravesó años atrás y que la obligó a desprenderse de su patrimonio para saldar sus deudas fiscales.

La exitosa intérprete no tuvo reparos en señalar cómo se sintió durante aquella etapa de ahogo económico.

El piso de Lolita Flores

"Fue cuando estaba el señor Montoro. Me dan ganas de pedirle los dos millones que me quitó en ocho años", aseguró indignada, recordando el férreo control al que fue sometida.

"Sin tener nada. Por ingresos pagaba, pero luego se me hacían inspecciones, como a muchos artistas de este país", aclaró con evidente molestia.

Pese a aquel mal trago, Lolita dejó claro su compromiso cívico al ser preguntada sobre si era partidaria de pagar impuestos: "Por supuesto", respondió rotundamente, confirmando además que a día de hoy tiene sus cuentas completamente saneadas: "Yo ahora estoy bien con Hacienda, gracias a Dios no debo nada".

Tras ese complicado episodio vital, Lolita aprendió a vivir sin el peso de las propiedades. En la actualidad, la actriz y cantante ha encontrado la paz en un fabuloso piso de alquiler situado en pleno Paseo de la Castellana, una de las arterias más cotizadas y exclusivas de la capital.

La actriz y cantante Lolita Flores. GTRES

Por este inmueble, que cuenta con una superficie de unos 200 metros cuadrados, desembolsa una cantidad que ronda los 3.000 euros mensuales.

Se trata de un refugio en las alturas que destaca por sus inmensos ventanales, ofreciendo unas vistas panorámicas espectaculares de Madrid y una envidiable luz natural durante todo el día.

A través de sus perfiles sociales, Lolita ha dejado ver rincones de este hogar, donde predominan las paredes blancas, una decoración muy personal con piezas de arte, un llamativo sofá turquesa y, por supuesto, su codiciado premio Goya presidiendo el salón.

Más del estilo, lo que realmente valora Lolita de este céntrico piso es la cercanía con su entorno más íntimo.

La cantante Lolita Flores en un evento reciente. Gtres

Es su particular oasis urbano, el lugar perfecto para recibir continuamente las visitas de sus hijos, Elena y Guillermo, y disfrutar de su papel favorito, el de abuela con sus nietos.

A sus 68 años, la mayor del clan Flores ha demostrado que la verdadera riqueza no se mide en escrituras inmobiliarias, sino en la inmensa tranquilidad de dormir sin deudas.