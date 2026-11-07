Carlos Cuerpo, 46 años, sobre su infancia: "Recuerdo el pollo con patatas de mi abuela y a mi abuelo yendo al pueblo a por pescado"

Hay recuerdos de la infancia que permanecen intactos con el paso del tiempo. Para Carlos Cuerpo, uno de ellos tiene un sabor muy concreto: el del pollo con patatas que preparaba su abuela y que se convirtió en uno de sus platos preferidos.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa y ahora también de Transportes, ha echado la vista atrás para recordar algunos de los momentos más especiales de aquellos años, marcados por la familia, la sencillez y también por una experiencia que cambió su vida: la emigración de sus padres.

"Mi infancia en general es un recuerdo muy feliz", expresó en una entrevista en Una tarde más en Onda Cero.

Carlos Cuerpo. Europa Press

Entre las imágenes que conserva con especial cariño está la de las comidas en casa de su abuela, que no escatimaba a la hora de servirle su plato favorito. "Mi comida favorita sigue siendo el pollo con patatas que me hacía mi abuela porque me ponía una fuente de patatas inabarcable incluso para un niño", recordó.

Aquellas reuniones familiares también estaban protagonizadas por su abuelo y por pequeñas escenas cotidianas que, con los años, han terminado convirtiéndose en anécdotas entrañables. Cuerpo recordó con humor cómo él y su hermano intentaban conseguir algo de dinero cuando eran pequeños.

"Recuerdo cuando le pedíamos cinco duros a mi abuelo. Él decía: Cuatro duros, ¿para qué quieres tres? Y con dos tienes bastante. Toma uno y dale la mitad a tu hermano", contó con añoranza.

En el programa también recordó la época en la que sus abuelos tuvieron una tienda de ultramarinos. "Mi abuelo se iba por las mañanas a por el pescado a otro pueblo. Hasta que volvía, mi abuela abría la tienda y tuvo que aprender a hacer las cuentas".

Carlos Cuerpo de pequeño. Cedida

Pero su infancia también estuvo marcada por un cambio importante. Sus padres emigraron a Suiza y, aunque para ellos suponía iniciar una nueva etapa, para Carlos y su hermano fue una noticia difícil de asimilar.

El actual ministro recordó en Mis raíces, el programa presentado por Isabel Jiménez, el momento en el que descubrieron que abandonarían España. "Mis padres emigraron a Suiza y para mí fue un shock. Nosotros, mi hermano y yo, no teníamos ni idea del proceso en el que estaban metidos", explicó.

La decisión familiar supuso dejar atrás el entorno conocido y emprender un viaje que, por la edad que tenía entonces, recuerda todavía con mucha nitidez. De hecho, hay una imagen de aquella despedida que no ha olvidado: la de su abuela, que no pudo contener las lágrimas al ver partir a sus nietos.

"Recuerdo perfectamente el día que nos fuimos. Mi abuela con un llanto a moco tendido que no podía contenerse porque era día y medio de viaje hasta llegar. Mucha ropa, mucha maleta y mucha incertidumbre", relató en el programa.

Así, entre los platos preparados por su abuela, las bromas de su abuelo y la despedida antes de comenzar una nueva vida en Suiza, Carlos Cuerpo reconstruye una infancia que recuerda con felicidad, pero en la que también hubo momentos de incertidumbre y cambios que dejaron una huella imborrable.