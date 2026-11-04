Patxi López, 67 años, sobre su infancia: "Desterraron a mi madre a Cáceres y a mi padre a Almería. Recuerdo ir a coger caracoles"

Acostumbrados a verle con gesto serio, corbata y traje oscuro en la tribuna del Congreso de los Diputados, resulta muy fácil olvidar que detrás del veterano político hay una historia personal cargada de profundas cicatrices.

Patxi López, que ya ha cumplido los 67 años, es sin duda uno de los rostros más icónicos del panorama nacional.

Sin embargo, su tierna infancia a orillas de la ría de Bilbao estuvo lejos de ser un cuento de hadas o un camino de rosas.

Fue, en realidad, una constante y dura lección de supervivencia en una España sumida en la oscuridad, donde pensar diferente se pagaba muy caro.

Nacido en el seno de una humilde familia de clase obrera, el exlehendakari creció en las empinadas calles de Portugalete, respirando el humo negro de los Altos Hornos y la permanente tensión de la clandestinidad.

Sus padres, Eduardo 'Lalo' López Albizu y Begoña Álvarez, fueron figuras históricas del activismo de izquierdas.

Una enorme valentía que todos en la casa terminaron pagando con el precio más alto posible, la separación forzosa.

"Tenía 7 años y desterraron a unos cuantos socialistas vascos. A mi madre a Cáceres, a mi padre a Huércal-Overa", señaló en una entrevista en La Voz de Almería.

Aquel implacable castigo dictado por el régimen no solo intentaba quebrar la voluntad de sus progenitores, sino que rompió el núcleo de un hogar que tuvo que ingeniárselas para sobrevivir de la noche a la mañana.

La gigantesca distancia física y el miedo moldearon a un niño que maduró a pasos agigantados.

Lejos de los caprichos de otros niños, la economía en su casa era de pura subsistencia. Las anécdotas de su niñez no hablan de veranos idílicos ni de lujos, sino de buscarse la vida en las campas cercanas.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, este martes en el Congreso de los Diputados. Europa Press.

"Tengo recuerdos de niño en Huércal-Overa. Los partidos de fútbol con los chavales de allí, ir a coger caracoles que me sorprendía porque eran los que allí llamábamos caracolas y yo decía que eso no se comía", añadió.

"Cuando me fui me regalaron un balón de reglamento que en aquella época tener un balón de reglamento era, bueno, ser de Primera División, con las firmas de los que estaban en aquel hostal de carretera donde vivía mi padre", comentó también.

La infancia de Patxi López

En una entrevista en EL ESPAÑOL, Patxi López confesó cual ha sido el destino de veraneo que más feliz le había hecho: "De pequeño, Tuña, un pueblo de Asturias al que me llevaban mis padres; de joven, recuerdo especialmente un viaje a Marbella con la cuadrilla. Y de mayor, Croacia con Begoña y dos amigos":

Por otra parte, en dicha conversación, el socialista admitió que no le gusta la sangría: "Prefiero unas cañitas bien frías".

Sobre su juventud, habló en The Objective: "Toda mi cuadrilla de cuando éramos pequeños, todos eran hijos de obreros de las grandes fábricas de la margen izquierda que veíamos las condiciones en las que vivían nuestras familias y trabajaban nuestros padres, en mi caso es verdad padre activo y político en la clandestinidad que sufrió muchas veces cárceles y destierro".