Óscar Puente, 57 años, sobre la vivienda: "Seguía viviendo en casa de mis padres a los 32 años, me fui cuando me casé. No teníamos mucho dinero"

Lejos de la contundencia que ha mostrado en los últimos años en la tribuna del Congreso de los Diputados o en sus redes sociales, Óscar Puente (57 años) esconde una biografía marcada por las mismas dificultades y esfuerzos que hoy atraviesan miles de jóvenes en nuestro país.

El exministro relató cómo fue su juventud, su tardía emancipación y el profundo apego que siente por su entorno familiar.

En un país donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales, sorprende descubrir que uno de los hombres fuertes del Gobierno también tuvo que lidiar en su día con los malabares económicos.

Durante una reciente entrevista televisiva, el político vallisoletano desveló con una franqueza inusual su realidad a principios de los años 2000.

"Yo, con 32 años, seguía viviendo en casa de mis padres, me fui de casa cuando me casé", confesó con absoluta naturalidad.

Sin embargo, pasar por el altar no trajo consigo la tan ansiada independencia total de manera inmediata.

El arranque de su vida conyugal estuvo lejos de ser idílico en el terreno material.

Óscar Puente. GTRES

La estrechez económica y los implacables tiempos del sector inmobiliario le obligaron a tomar una decisión radical: "Y ni así, porque el primer año de matrimonio lo pasé en casa de mis padres con mi mujer", relató Puente.

Lejos de recordar aquella época de estrecheces como un calvario o un fracaso personal, el exalcalde de Valladolid rememora esos meses con inmenso cariño.

"No teníamos mucho dinero, compramos una casa, había que arreglarla y esperamos un año a que nos la dieran. Vivimos realidades que, aunque la gente no lo crea, son las mismas que las de los demás", expresaba para normalizar una situación muy común en la clase media trabajadora.

A pesar de que entonces combinaba sus inicios profesionales en la abogacía con todo tipo de oficios para salir adelante ("yo he trabajado 20 años de monitor de esquí, actor, DJ...", recordó), los números no cuadraban para emanciparse holgadamente.

La vivienda de Óscar Puente

Cuando se le pregunta si sus padres tuvieron que armarse de una paciencia infinita para acoger al joven matrimonio bajo su techo, Puente lo tiene clarísimo: "Paciencia no, amor. Es el amor que afortunadamente sigo disfrutando".

Esta profunda devoción familiar tiene un pilar indiscutible en su vida, su madre. En sus propias palabras, el hogar de los Puente fue siempre un espacio dominado por la figura materna.

"Mi madre es una mujer muy inquieta; yo soy un niño de mamá. Yo me he educado y he crecido en un matriarcado; mi padre trabajaba y mi madre es la que mandaba", reconoció el ministro, desvelando de quién hereda su arrollador carácter.

De hecho, fue ella quien trazó sin saberlo su futuro al afiliarlo al Partido Socialista en 1990. Para él, ella sigue siendo su mayor faro. "Nadie te quiere más que tu madre y nadie te aconseja mejor que tu madre", sentenció.