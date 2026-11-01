Ya es oficial: la mejor serie de fantasía y aventuras con 3 temporadas ya está disponible en Prime Video

Los amantes de la fantasía épica tienen una nueva oportunidad para sumergirse en uno de esos universos repletos de magia, criaturas extraordinarias y grandes aventuras.

Prime Video cuenta en su catálogo con las tres temporadas de La rueda del tiempo, una ambiciosa producción que traslada a la pantalla la popular saga literaria de Robert Jordan y Brandon Sanderson.

Estrenada en 2021, la ficción está protagonizada por Rosamund Pike, conocida por películas como Perdida, junto a Daniel Henney, Zoë Robins, Josha Stradowski y Madeleine Madden.

'La Rueda del Tiempo', protagonizada por Rosamund Pike. Amazon Prime Video

La serie está basada en la colección de novelas homónima escrita por Robert Jordan, que posteriormente fue continuada por Brandon Sanderson tras el fallecimiento del autor. Una historia de fantasía épica que combina magia, criaturas extraordinarias, viajes y personajes destinados a desempeñar un papel decisivo en el futuro del mundo.

A lo largo de sus tres entregas, la serie desarrolla una historia de fantasía en la que el destino de varios jóvenes queda ligado a una poderosa fuerza capaz de cambiar el mundo.

La trama arranca cuando Moiraine, una integrante de una poderosa organización femenina con acceso a la magia, llega a una pequeña localidad y conoce a cinco jóvenes. Convencida de que uno de ellos podría ser la reencarnación de una figura destinada a salvar o destruir el mundo, emprende con ellos un peligroso viaje.

A partir de ese momento, los protagonistas tendrán que descubrir quiénes son realmente y qué papel desempeñan en un conflicto que amenaza con extenderse por todo el mundo.

La producción destaca por su apuesta visual, sus escenarios de fantasía y una mitología propia que va creciendo a medida que avanzan los capítulos. La primera temporada llegó en 2021 y, posteriormente, la plataforma estrenó una segunda entrega y una tercera, cuyos ocho episodios se lanzaron entre marzo y abril de 2025.

Eso sí, hay un detalle importante para quienes quieran empezar a verla: la historia termina con su tercera temporada. Prime Video decidió cancelar la ficción en mayo de 2025, por lo que no habrá una cuarta entrega que continúe las aventuras de sus protagonistas. En total, la serie cuenta con 24 episodios repartidos en tres temporadas.

Actualmente, La rueda del tiempo puede verse en Prime Video en España. Las tres temporadas están disponibles en la plataforma para quienes quieran adentrarse en esta historia de magia, profecías y aventuras.