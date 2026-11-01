María Jesús Montero, 60 años: "Con 20 años viví en una comunidad cristiana, de izquierdas y hippie. Éramos 25 personas"

Mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocibles de la política española, María Jesús Montero vivió una juventud marcada por la convivencia, la independencia y las experiencias compartidas con su grupo de amigos.

Una etapa que recuerda con especial cariño y que estuvo protagonizada por una decisión que tomó cuando apenas tenía 20 años: abandonar el hogar familiar para empezar una vida en comunidad.

Así lo relató durante una entrevista con Jordi Évole, en la que echó la vista atrás para hablar de aquellos primeros años fuera de casa. "Me fui muy joven de casa, en torno a los 20 años, antes de terminar la carrera", confesó en Lo de Évole.

María Jesús Montero. María José López / Europa Press

Su destino fue una vivienda compartida con varios amigos, con quienes decidió organizar una forma de vida alejada de los modelos más tradicionales.

"Me fui a vivir a una comunidad cristiana con mi grupo de amigos. Cada uno aportaba con lo que nos daban nuestros padres y cada uno estudiaba su carrera", explicó.

La casa se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes que compartían inquietudes, estudios y una manera similar de entender la vida. Aunque inicialmente estaba habitada por seis personas, pronto comenzó a recibir a muchos más compañeros.

"Era una casa abierta en la que vivían seis personas, pero podían llegar a juntarse 25 personas en diferentes momentos", recordó.

Aquella convivencia, en la que se mezclaban distintas personalidades y rutinas, terminó convirtiéndose en una de las experiencias más importantes de su juventud.

La actual dirigente política no duda al valorar aquellos años y define aquella etapa como una de las más especiales de su vida. "Fue una de las mejores experiencias de mi vida. La repetiría siempre. Éramos cristianos, de izquierdas y un poco hippies", contó en laSexta.

Más allá de la experiencia de vivir juntos, el paso del tiempo no ha borrado los vínculos que surgieron en aquella casa. De hecho, Montero continúa manteniendo relación con algunas de las personas que compartieron con ella aquella etapa universitaria.

"Conservo a mis amigas de entonces, son mis amigas del alma", aseguró, demostrando que aquella convivencia dejó amistades que han permanecido durante décadas.

Además, la ministra contó a Évole que fue como monitora "a campamentos siendo ya directora de hospital". "Cuando estaba escondida jugando me preguntaba qué dirían mis compañeros de hospital si me vieran. Y luego mi madre me reñía muchísimo porque decía que tenía que poner la lavadora cuatro veces".