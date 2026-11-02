Pedro Sánchez, 54 años: "Me levanto a las 6 de la mañana, desayuno café con fruta y tostadas y salgo en la bici"

La agenda de Pedro Sánchez está marcada por sus responsabilidades al frente del Gobierno, pero el presidente también reserva espacio en su rutina para cuidar su forma física y disfrutar de su tiempo libre.

Madrugar, desayunar antes de empezar la jornada y practicar deporte forman parte de sus hábitos, aunque sus días de descanso ideales poco tienen que ver con las obligaciones institucionales.

En una entrevista para ABC, Sánchez explicó que suele levantarse entre "las cinco y media y seis de la mañana". Un horario temprano que le permite organizar el día y dedicar tiempo a sus rutinas antes de afrontar una agenda repleta de compromisos.

Pedro Sánchez. Europa Press

Tras comenzar el día, el presidente del Gobierno coge fuerzas mediante un completo y saciante desayuno. Según recoge el medio The Objective, esta comida consta de un café solo, zumo natural, fruta picada y tostadas de pan integral con aceite de oliva virgen extra.

El ejercicio también ocupa un lugar importante en su vida cotidiana. El presidente ha compartido en varias ocasiones su afición por el deporte, una actividad que disfruta especialmente junto a su mujer, Begoña Gómez.

En su segundo libro, Tierra firme, explicó que ambos comparten esta pasión y que aprovechan parte de su tiempo juntos para mantenerse activos.

"Con Begoña comparto la afición por el deporte, nos gusta salir a montar en bici juntos, dar un paseo por el campo... Ambos somos aficionados a leer y nos gusta conversar sobre nuestras lecturas", detalló en la obra.

Más allá de la bicicleta, sus aficiones comunes incluyen la lectura y las conversaciones sobre los libros que tienen entre manos.

Sin embargo, no todo en su rutina gira en torno al trabajo y al ejercicio. Cuando puede desconectar de sus obligaciones, Sánchez prefiere disfrutar de los pequeños placeres cotidianos y pasar tiempo con los suyos.

De hecho, al describir cómo sería su jornada de descanso perfecta, deja claro que la familia y la gastronomía tendrían un papel protagonista.

"Levantarme tarde, hacer algo de ejercicio con Begoña y comer con mi familia una paella, una fabada, un salmorejo", se sincera relatando lo que sería un día ideal de descanso para él.

Una descripción en la que combina el deporte con una comida compartida y, sobre todo, con la posibilidad de disfrutar de los suyos sin las exigencias de su agenda política como Presidente del Gobierno que es.