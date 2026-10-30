José Manuel Albares, 50 años, sobre su infancia: "Mi familia era trabajadora, tenía que pelear para llegar a fin de mes. No podía permitirme viajar"

Hoy le vemos bajando de aviones oficiales, estrechando la mano de líderes mundiales, protagonizando cumbres internacionales y lidiando con las crisis geopolíticas más complejas.

Sin embargo, la vida de José Manuel Albares (50 años) no siempre estuvo rodeada de moquetas de palacio y vuelos transoceánicos. Detrás de la solemne figura del actual ministro de Asuntos Exteriores se esconde una historia de superación, de raíces obreras y de una familia que sudó cada peseta para poder sacar a su hijo adelante.

Lejos de pertenecer a las élites diplomáticas por herencia o cuna, la infancia de Albares transcurrió en las calles de un barrio trabajador de Madrid.

Él mismo lo recuerda con una mezcla de orgullo y sinceridad cuando echar la vista atrás, despojándose del traje de político.

"Mi familia era trabajadora, tenía que pelear para llegar a fin de mes. No podía permitirme viajar, por la situación económica de mi familia", confesó en La Vanguardia, dejando al descubierto su faceta más humana.

Para el pequeño José Manuel, las vacaciones en el extranjero o los lujos cotidianos eran una absoluta utopía.

Su realidad era la de tantísimas familias en la España de la época, cuentas muy ajustadas, madrugones y la cultura del esfuerzo como única bandera.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Eduardo Parra Europa Press

"Vengo de una familia socioeconómicamente humilde. Con 14 años tuve una beca para estudiar en Estados Unidos el Bachillerato y ahí arrancó mi afición por lo internacional y el conocimiento de idiomas. Aprendí inglés, pero también empecé con el francés, los dos idiomas exigidos por la carrera diplomática", afirmó en Diario de Avisos en el año 2022.

"Más becas me llevaron a otros países para seguir estudiando, como el Colegio Americano de Tánger, e hice el Erasmus en la Sorbona de París... He rodado por el mundo con los estudios, y ahí comenzó mi deseo de trabajar en algo relacionado con lo internacional, aunque fue en la Universidad cuando me planteé ser diplomático", añadió.

En dicha conversación, también habló sobre sus obligaciones familiares: "Tengo cuatro hijos, y seguro que si le pregunta a ellos le responderían que me ven bastante menos de los que les gustaría. Intento que esa faceta de padre no se vea eclipsada por la de ministro, y más con los viajes que corresponden al de Asuntos Exteriores".

"Le garantizo que mi ámbito familiar es absolutamente fundamental para mi equilibrio personal y al que no pienso renunciar", matizó también el ministro.

La infancia de Albares

Albares ingresó en la carrera diplomática en el año 2000 y comenzó una trayectoria internacional que le llevó a ocupar distintos destinos en Colombia, Francia y la representación española ante la OCDE, donde llegó a ser vicepresidente del Comité de Ayuda al Desarrollo.

También desempeñó responsabilidades en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y fue subdirector general de África Subsahariana en el Ministerio de Asuntos Exteriores.