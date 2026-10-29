Margarita Robles, 69 años: "Me levanto a las siete de la mañana y me pongo la radio, desayuno una tostada, un kiwi y mi yogur"

La jornada de Margarita Robles comienza con una rutina sencilla en la que no faltan la actualidad informativa y un desayuno que combina varios de sus alimentos favoritos.

La ministra de Defensa mantiene unas costumbres muy concretas al empezar el día y ha compartido algunos de sus detalles más cotidianos en una entrevista con Thais Villas para El Intermedio.

"Yo me levanto y pongo la radio. No digo cuál para no hacer publicidad", contó durante la conversación. Escuchar la radio forma parte de sus primeros momentos de la mañana, antes de sentarse a desayunar y prepararse para afrontar una jornada de trabajo.

Margarita Robles Carlos Luján Europa Press

En su mesa no suele faltar una tostada de pan con aceite de oliva, aunque los ingredientes que coloca encima van cambiando. "Me preparo una tostada con aceite y pan. Unas veces pongo encima salmón, otras veces jamón", explicó.

A esta primera parte del desayuno añade luego otro alimento que le gusta especialmente: los frutos secos. "Luego siempre muchísimos frutos secos. Me encantan las nueces y las almendras también", confesó.

Estos productos forman parte habitual de su desayuno, al que incorpora también fruta fresca. Entre todas las opciones, tiene una preferencia clara por el kiwi, aunque la manzana también aparece en su rutina.

"Normalmente me tomo kiwi o manzana. El kiwi me encanta. Y luego mi yogur, al que echo también frutos secos", relató la ministra, que apuesta así por combinar pan, fruta, yogur y frutos secos en la primera comida del día.

Margarita Robles Europa Press

Pero su desayuno también tiene espacio para algún capricho, especialmente cuando necesita afrontar una jornada exigente. Robles ha explicado que, en esos días en los que siente que se merece una pequeña recompensa, recurre al chocolate negro.

"El día que me quiero dar un homenaje porque me lo merezco, que tengo un día duro, una onza de chocolate negro. Genial, además sé que es bueno para todo. A veces incluso una y media", contó con humor.

De esta forma, la ministra mostró ante las cámaras de El Intermedio una faceta más personal, alejada de sus responsabilidades institucionales.

En una entrevista para EL ESPAÑOL en 2024, también se indica que "se levanta a las 7 de la mañana, come poco y bien y anota a lápiz en su agenda las tareas diarias".

Una rutina matinal en la que la radio, una tostada con distintos acompañamientos, la fruta, el yogur y los frutos secos tienen un papel protagonista, sin renunciar a un pequeño placer dulce cuando la jornada lo requiere.