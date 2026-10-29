Ana Peleteiro, 30 años, sobre sus propiedades: "No quiero comprar pisos, por eso hago negocios y así me dan un activo"

La carrera deportiva de Ana Peleteiro le ha permitido alcanzar grandes éxitos en el atletismo y obtener importantes ingresos económicos. Sin embargo, la deportista gallega tiene claro que su futuro no puede depender únicamente de sus resultados sobre la pista.

Por eso, mientras continúa compitiendo al máximo nivel, ha comenzado a construir una alternativa profesional a través de sus propios negocios.

"El deporte está muy bien, se gana mucha pasta, pero también se consume muy rápido", explicó en el programa Al cielo con ella donde reflexionó sobre la importancia de gestionar el dinero pensando en el futuro.

Ana Peleteiro Getty Images

Para la atleta, los ingresos que consigue durante su carrera deben servir también para crear nuevas oportunidades que permanezcan cuando llegue el momento de retirarse.

En lugar de apostar por la compra de viviendas como fórmula de inversión, Peleteiro ha optado por emprender. "Lo he invertido en cosas que el día de mañana me den un activo. Como no quiero comprar pisos, hago negocios", confesó.

Entre sus proyectos empresariales se encuentra una cafetería, una muestra de su intención de diversificar sus fuentes de ingresos más allá del atletismo.

La medallista olímpica no oculta que todavía quiere disfrutar de su carrera deportiva durante muchos años. En una entrevista con La Información, aseguró que no tiene prisa por poner fin a su trayectoria: "Quiero seguir con mi carrera hasta que el cuerpo aguante".

Por ahora, su prioridad continúa siendo competir y alargar al máximo su etapa como atleta profesional.

No obstante, la posibilidad de tener que colgar las zapatillas algún día no le genera especial preocupación. La razón está en los pasos que ya ha dado fuera del tartán y en la confianza que tiene en los negocios que ha puesto en marcha.

"No tengo ningún tipo de miedo al día que tenga que colgar mis zapatillas, aún no lo tengo en mente ya que quiero alargar mi carrera lo máximo posible", declaró en el citado medio.

Peleteiro también quiso dejar claro que sus empresas no son simples ideas de futuro, sino proyectos que ya están en funcionamiento. "No tengo miedo porque mis empresas ya están funcionando y ya realmente son algo real, no es un proyecto que esté en mi cabeza", explicó.

Su intención es compaginar ambas facetas mientras su cuerpo se lo permita y, llegado el momento de abandonar la competición, dedicar más tiempo a su actividad empresarial. "El día que deje de hacer atletismo podré realmente dedicarme al 100% a ellas", señala.