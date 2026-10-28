Miguel Ángel Revilla, 83 años, sobre su infancia: "Con 8 años me iba a las 6 de la mañana y recorría 15 km por la montaña"

La infancia de Miguel Ángel Revilla estuvo muy lejos de las comodidades de las que disfrutan muchos niños hoy en día. Antes de convertirse en uno de los políticos más populares de España, el cántabro creció en un entorno rural en el que las tareas del campo formaban parte de la vida cotidiana.

Nacido y criado en Polaciones, Revilla comenzó pronto a ayudar en las labores familiares. Con solo ocho años, ya recorría las montañas cuidando del ganado durante jornadas que empezaban al amanecer y no terminaban hasta la tarde.

"Con ocho años subía con las ovejas hasta los 2.000 metros de Peña Labra", explicaba en una entrevista concedida a la revista gastronómica Origen en diciembre de 2018.

Miguel Ángel Revilla Atresmedia

Aquellas caminatas requerían una exigencia considerable para alguien de su edad. "Partía a las seis de la mañana y volvía por la tarde y en total hacía unos 15 kilómetros", explicaba sobre aquellas jornadas.

Una experiencia que también tenía sus peligros, como años después en un reportaje de Directo al grano sobre el Mirador de la Cruz de la Cabezuela. "Ahí iba yo con las ovejas. Los lobos se las comieron. Hay lobos, cárabos, en este proyecto pasaba miedo", contó al recordar aquellos días en el monte.

Miguel Ángel Revilla Cedida

La presencia de animales salvajes y la soledad de una montaña formaba parte de una realidad muy distinta a la que viviría décadas después. Sin embargo, cuidar del ganado no fue la única tarea que asumió durante su infancia.

Revilla recuerda cómo se desplazaba a caballo para conseguir alimentos. "Con 8 años iba a caballo a por el pan, 18 kilómetros", ha comentado.

La búsqueda de comida también podía convertirse en una misión diaria."Con 7 años mi madre me decía: 'niño, vete al río a ver si coges alguna trucha para cenar'. Raro era el día que no venía con cinco", recuerda.

En aquellas jornadas interminables, la alimentación era pura supervivencia. "Llevaba una talega con un trozo de borona o pan de maíz, un poco de chorizo y un torrezno", explicó. Un almuerzo sencillo, propio de la época y del entorno rural en el que creció, que le permitía reponer fuerzas antes de continuar con el trabajo.

Miguel Ángel Revilla. @Instagram Miguel Ángel Revilla

Con el paso de los años, Revilla ha contado en numerosas ocasiones estas vivencias, que forman parte de sus recuerdos más personales. Su infancia en Polaciones estuvo marcada por la dureza de la vida en la montaña y por una forma de crecer en la que colaborar con la familia era una obligación cotidiana.

Una realidad que contrasta con su posterior popularidad y que ayuda a entender por qué sigue evocando aquellos años con tanta precisión.