El restaurante donde paran a comer Aznar y Ana Botella en Madrid: un antiguo ultramarinos famoso por sus guisos y pizzas

En pleno barrio de Salamanca, en Madrid, hay un local que recupera el encanto de los antiguos ultramarinos y lo combina con una propuesta gastronómica actual.

Se trata de Ultramarinos Quintín, un restaurante que ha convertido su particular mezcla de tradición y cocina contemporánea en una de sus señas de identidad y por el que pasan José María Aznar y Ana Botella.

Su concepto gira en torno a una idea muy reconocible: recuperar el espíritu de las tiendas de alimentación de toda la vida y transformarlo en un espacio donde sentarse a comer sin renunciar a los sabores tradicionales.

En su carta conviven los guisos de cuchara con elaboraciones más originales, entre ellas sus pizzas gourmet, que se alejan de las recetas más convencionales.

Ultramarinos Quintín. Quintín / Nacho Urbón

Situado en el número 17 de la calle Jorge Juan, Ultramarinos Quintín nació con la intención de recuperar la esencia de las antiguas despensas, donde se podían comprar productos selectos y reunirse alrededor de una buena mesa.

El establecimiento forma parte del universo gastronómico del Grupo Paraguas y combina restaurante y tienda gourmet en una de las zonas más conocidas de la capital.

Aquí es posible acercarse para tomar el aperitivo, disfrutar de una comida completa o compartir varios platos en una sobremesa. El ambiente y la variedad de la oferta convierten el local en un punto de encuentro para quienes buscan una cocina que combina recetas reconocibles con propuestas menos habituales.

Entre las elaboraciones que destacan en su carta se encuentran algunos platos de inspiración tradicional. La fabada asturiana es una de las opciones para quienes prefieren los guisos de cuchara, mientras que la lasaña de alcachofas y puerros ofrece una alternativa para los amantes de la pasta y las verduras.

Las pizzas también tienen un lugar destacado en la propuesta gastronómica. Una de las más singulares es la de pitu de caleya, elaborada con pollo de corral tradicional asturiano. A ella se suman otras variedades que se apartan de las combinaciones más habituales, como las de oricios o colmenillas.

En cuanto a los precios, la carta publicada en la web oficial recoge la fabada asturiana por 24 euros, la lasaña por 28 euros y la pizza por 26 euros.

Con su mezcla de tienda gourmet, cocina tradicional y platos creativos, Ultramarinos Quintín mantiene el espíritu de los antiguos comercios de alimentación en una versión adaptada a la vida madrileña. Un restaurante en el que los guisos siguen teniendo protagonismo, aunque compartan espacio con pizzas poco convencionales y una carta pensada para distintos gustos.