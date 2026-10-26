El restaurante donde para a comer Rafa Latorre: "Pide pulpo á feira, caldo, un salpicón de bogavante y su vino de la casa"

Madrid esconde restaurantes en los que la tradición sigue ocupando un lugar privilegiado, con recetas de siempre, productos de calidad y una cocina que no necesita grandes artificios para conquistar al comensal.

Entre esos lugares destaca Lúa, un restaurante de inspiración gallega que ha llamado la atención del periodista Rafa Latorre, quien lo ha recomendado en una de sus columnas en El Mundo.

El comunicador pone el foco en un establecimiento que ha sabido reencontrarse con sus raíces después de explorar otros caminos gastronómicos. "Un gallego que después de haberse pasado a la cocina de autor ha regresado a los orígenes y es la casa de comidas más acogedora de Madrid", escribe.

Rafa Latorre en la redacción de Onda Cero. Esteban Palazuelos.

Uno de los platos que recomienda Latorre es el pulpo á feira, una de las señas de identidad de la gastronomía gallega. A la mesa también llegarían un caldo y un salpicón de bogavante, una propuesta que combina distintos mariscos y que figura entre las especialidades más reconocidas del restaurante.

"Allí pedirá caldo, pulpo a feira y un salpicón de bogavante", recomienda encarecidamente.

El periodista también aconseja prestar atención a la bebida y dejarse llevar por una de las referencias de la casa. "Deje que le sirvan el vino de la casa, un ribeiro tinto o blanco o que se llama a tiro fijo", sugiere.

Se trata de un vino elaborado en exclusiva para Lúa por la bodega gallega Coto de Gomariz, disponible en ambas variedades.

Detrás de esta propuesta se encuentra Manuel Domínguez, cocinero gallego que ha orientado Lúa hacia una cocina más ligada a sus orígenes. El restaurante, que llegó a contar con una estrella Michelin, ha apostado por recuperar el espíritu de las casas de comidas, con recetas reconocibles y protagonismo del producto.

Lúa se encuentra en el paseo de Eduardo Dato, 5, en Madrid, y propone una forma de acercarse a la gastronomía gallega sin salir de la capital. Una dirección para quienes buscan platos tradicionales, buen producto y una experiencia acogedora, tal y como destaca Rafa Latorre en su recomendación.

Rafa Latorre en los estudios de Onda Cero. Atresmedia

Para terminar el día, el periodista recomienda cenar en Saku, una taberna japonesa de la calle Olid. "El sushi muy bien, claro. Por la precisión con la que manejan lo más complicado: la temperatura", apunta.

Sumado a esto, también recomienda que se pruebe el pollo frito "además de la reinvención de la carbonara o el único tofu comestible de todo el planeta", añade sobre el establecimiento.